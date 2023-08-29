Bir sonraki Bitcoin halving etkinliğine dokuz aydan az bir süre kaldı ve analistler ve yatırımcılar arasındaki ortak görüş, halving etkinliğinin Bitcoin’in fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine, hatta 100.000 doların üzerine çıkaracağı yönünde. Bu fikre rağmen kripto piyasasına yeni bir girişin olmaması, mevcut makroekonomik sorunlar ve Bitcoin’in son dönemde 30.000 doların altında seyreden fiyat hareketleri kısa vadede bu teoriye pek güven vermiyor.

Bitcoin İçin En Önemli Gelişme

Hut 8 başkan yardımcısı Sue Ennis, Paul Barron ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 100.000 doların üzerine nasıl çıkacağı ve yaklaşan halving etkinliğinin BTC madencilerini nasıl etkileyeceği konusundaki düşüncelerini paylaştı. Hut 8’in şu anda rezervde 9.152 BTC’lik bir bakiyesi var ve bunun 8.305’i ipoteksiz. Şirketin kurulu ASIC hash oranı kapasitesi saniyede 2,6 exahash ve Hut 8 Temmuz ayında 44,6 BTC çıkardı.

Röportajda Barron, madenciler için artan Bitcoin zorluğunun BTC’ye karşı yeni bir satış baskısı dalgasına neden olup olamayacağını sordu. Hashrate Index‘in verilerine atıfta bulunan Barron, Bitcoin zorluğundaki artışları BTC’nin fiyatındaki düşüşlerin takip ettiğini gözlemledi. Barron, yaklaşan halving etkinliğinin daha verimli ASIC’lere ihtiyaç yaratmasının bir sonucu olarak madencilerin Bitcoin satıp satmadığını ve BTC’nin halving öncesi ve sonrası fiyat hareketinin yatırımcıların beklediği kadar yükseliş gösterip göstermeyeceğini sorguladı. Ennis’e göre:

“Şu anda madencilik alanında eşi benzeri görülmemiş pek çok dinamik yaşanıyor. İlginç olan şey, Bitcoin fiyatının belirli bir bantta işlem görmesine rağmen hash oranının çevrimiçi olmaya devam etmesi. Şu anda değişen şey, Bitcoin fiyatının biraz düştüğünü görüyoruz ancak hash oranı artmaya devam ediyor. Bence gerçekten heyecan verici ve farklı olan şey küresel Bitcoin ağına muazzam sayıda yeni katılımcının girdiğini görüyor olmamız.”

Madenciler Gelir Çeşitlendirmesi Yapmalı

Ennis, Orta Doğu’da altı gigawatt nükleer ve yenilenebilir enerji üretildiğini ve bölge hükümetlerinin Bitcoin madenciliğini bir seçenek olarak keşfetmesiyle birlikte fiyattan bağımsız bir şekilde daha fazla hash oranının çevrimiçi hale geldiğini belirtti. Bu halka açık ABD merkezli ve daha ileriye dönük madencilerin çalışma şeklinden büyük ölçüde farklı. Ennis, halving etkinliğinden sonra ayakta kalabilmek için madencilerin “tek iş parçacıklı” olmaktan kaçınacak bir konumda olmaları gerektiğini, yani Bitcoin madenciliğinin ötesinde birden fazla gelir elde etme yoluna ihtiyaç duyduklarını öne sürdü.

Gelir çeşitlendirmesi, çeşitli yapay zeka (AI) uygulamalarını keşfetmeyi, AI eğitiminde uzmanlaşmış şirketler için bazı depo raf alanlarını GPU’lara ayırmayı ve muhtemelen endüstriyel düzeyde ASIC onarım hizmetleri sunmayı ve hatta büyük enerji üreticileri ve dağıtıcıları ile talebe yanıt girişimlerine katılmayı içerebilir.

Bitcoin fiyatı için potansiyel bir hedefle ilgili olarak Ennis şunları söyledi: