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Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum

Uzun zamandır dar bir aralıkta hareket eden en büyük kripto para Bitcoin (BTC) güne nasıl başladı? Altcoin'lerde son durum ne? Detaylar haberimizde.
08:00
3 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Eylül ayının ilk hafta sonunda Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin dar aralıktaki fiyat hareketlerine devam ettikleri görülüyor. En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte 19 bin 800 dolar ila 20 bin 400 dolar aralığında hareket ederken, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) bin 550 dolar ila bin 645 dolar aralığında hareket ettiği görülüyor. Şimdi gelin Bitcoin’de ve altcoin’lerin son durumuna daha yakından bakalım.

Bitcoin Güne Nasıl Başladı?

En büyük kripto para, dün açıklanan ABD’de Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin ardından yönünü yukarı çevirmiş ve 20 bin 54 dolar seviyesinden 20 bin 400 dolara kadar çıkmıştı. Bu yükseliş kısa süreli oldu ve BTC hızla düşerek 19 bin 814 dolara kadar geriledi.

Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,53 düşüşle bin 933 dolardan işlem gören Bitcoin’in piyasa değeri 381.3 milyar dolarda.

Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum

Ethereum ağının uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesinin yayınlanacağı tarihe (15 Eylül 2022) hızla yaklaşılırken, ağın yerel varlığı ve en büyük altcoin ETH’deki yüksek volatiliteli seyrin devam ettiği görülüyor. ABD ekonomisine ilişkin önemli verilerinin açıklandığı 2 Eylül’de bin 642 dolara kadar çıkan ETH, ardından düşerek bin 552 dolara kadar geriledi ve yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,26 düşüşle bin 564 dolardan işlem görüyor.

En büyük ikinci altcoin ve kripto para borsası Binance‘ın token’ı olan BNB (BNB), 24 saatte kaydettiği yüzde 1,15 düşüşle 276,73 dolardan alınıp satılırken, en büyük üçüncü altcoin XRP (XRP) ise 24 saatte yüzde 0,93 düşüşle 0,3291 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değerine göre en büyük 25 kripto para arasında günlükte en büyük çıkışı yapan kripto para Litecoin (LTC). LTC, 24 saatte kaydettiği yüzde 6,14 yükselişle 61,33 dolardan alınıp satılıyor.

CoinMarketCap’in 24 saatte en çok kazandıran kripto paralar listesinde Litecoin (LTC) yüzde 6,14 yükselişle öne çıkarken, 24 saatte en çok kaybettiren kripto paralar listesinde Helium (HNT) yüzde 7,60 düşüşle öne çıkıyor.

Eylül ayı, Bitcoin ve altcoin’lerde ABD’den gelecek olan ekonomik veriler ve Fed‘in bir sonraki faiz kararını açıklayacak olması bakımında kritik bir ay. 2 Eylül’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin ardından gözler 13 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak olan aylık ve yıllık bazdaki Ağustos ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından yatırımcıların gözü 21-22 Eylül’de bir sonraki faiz kararının alınacağı FOMC toplantısında olacak. FOMC toplantısında alınacak kritik faiz kararı 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklanacak.

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