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Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) güne nasıl başladı? Altcoin'lerde son durum ne? Detaylar haberimizde.
08:01
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kritik Fed haftasının sonuna yaklaşılırken, Bitcoin (BTC) 19 bin doların hemen üzerinde işlem görüyor. Öte yandan yeni günün ilk saatlerinde bazı altcoin’lerin satıcılı, bazı altcoin’lerin ise alıcılı başladığı görülüyor. Gelin Bitcoin’de son durum ne, altcoin piyasasında neler olur daha yakından bakalım.

Bitcoin’de Son Durum

Son 24 saatte 18 bin 617 dolar ila 19 bin 464 dolar arasında hareket eden en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında yüzde 1,48 düşüşle 19 bin 143 dolardan alınıp satılıyor. 366.6 milyar dolar piyasa değeri ile BTC‘nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 4,07 ve yüzde 11,12 değer kaybettiğini eklemek gerekiyor.

Teknik anlamda günlük Bitcoin grafiğinde en yakın destek bölgesi 18 bin 626 dolarda. Bir sonraki destek bölgesi ise 17 bin 622 dolar. Fiyatın önündeki ilk direnç seviyesi ise 20 bin 100 dolarda. 20 bin 100 doların geçilmesi halinde fiyat bir sonraki direnç seviyesi olan 25 bin 211 dolar doğru yürüyebilir.

Altcoin’ler Ne Yapıyor?

En büyük altcoin Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 1,75 düşüşle bin 324 dolardan işlem görüyor. 162.1 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, uzun zamandır beklenen ve 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinden beri düşüş trendinde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde son 24 saatte kaydettiği yüzde 6 yükselişle en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) öne çıktığı görülüyor. DOGE, yazım sırasında 0,06623 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada yüzde 10,04 yükselişle Quant (QNT) yer alırken, son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ilk sırada yüzde 13,67 düşüşle UNUS SED LEO‘nun (LEO) yer aldığı görülüyor.

Kripto para piyasasına bir bütün olarak bakıldığında ise, toplam piyasa değerinin 941 milyar dolarla 1 trilyon doların altında kalmaya devam ettiği ve 24 saatte yüzde 1,17’lik para çıkışı olduğu göze çarpıyor.

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