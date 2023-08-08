Yatırımcı ve podcaster Preston Pysh, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) itibari para birimlerine kıyasla yıllık bazda yüzde 100 değer kazanmasını öngörüyor. Scott Melker ile yakın zamanda yaptığı bir röportaj sırasında Pysh, Bitcoin’in bariz bir değer deposu haline geleceğine ve ABD doları gibi itibari para birimlerinin giderek değer kaybetmesi karşısında bir koruma sağlayacağına olan inancını açıklarken BTC için çarpıcı yorumlarda bulundu.

Bitcoin’in Değerinin Yıllık Yüzde 100 Oranında Artacağına İnanıyor

Pysh, yaptığı Bitcoin yorumunda “Eğer Bitcoin’in yıllık bazda yüzde 100 oranında artmaya devam edeceği fikrine inanıyorsam -ki inanıyorum- bu fikre inanıyorum çünkü gezegenin geri kalan itibari para birimlerinin yaşayacağı değer kaybı oranını biliyorum. Bu yüzden o para birimlerine göre yükseleceğini düşünüyorum. Ama bence pek çok insanın nedense bir türlü anlayamadığı şey, tüm gezegenin harcamalarının bu itibari para birimleriyle yapılıyor olması.” dedi.

Bitcoin’in itibari para birimlerine göre değerinin eninde sonunda yılda iki katına çıkacağını ve bunun da Bitcoin’in bir ödeme yöntemi olarak benimsenmesini artıracağını öne süren ünlü yatırımcı şunları ekledi:

Bu yolda yeterince ilerlediğimizde, insanlar artık faturalarını Bitcoin cinsinden almaya başlayacak, çünkü dönüşüm çok açık ve değişim daha yeni başlıyor. Bitcoin’e göre yüzde 100’lük bir değersizleşme oranı değil, artık yıllık bazda yüzde 500 ya da yüzde binlik bir değersizleşme oranı söz konusu çünkü insanlar bundan hoşlansa da hoşlanmasa da ya da buna inanmak istemese de bu işin gidişatı bu yönde. İnanıp inanmamanız umurumda değil. Gittiğimiz yer burası.

“İşletmeler Bitcoin İle Ödeme Talep Etmeye Başlayacaklar”

Pysh, fiat para birimlerinin yüksek değer kaybından dolayı işletmelerin eninde sonunda Bitcoin ile ödeme talep etmeye başlayacağını öngördü. Ona göre bu değişim, anında Bitcoin ödemeleri için oldukça yüksek talebe neden olacak ve şu anda büyük miktarda Bitcoin tutanlar, işlem ücretlerine olan yüksek talep nedeniyle Bitcoin’i aktif olarak kullanmaya başlayacaklar.

Ünlü yatırımcının tahminleri en büyük kripto paranın geleceğine dair iyimser bir bakış açısı sunuyor ve itibari para birimlerinin değeri düştükçe Bitcoin’in kullanımının ve değerinin artmaya devam edeceğini öne sürüyor. Bu argüman, küresel ekonominin bir değer deposu ve değişim aracı olarak Bitcoin’e giderek daha fazla yöneleceği ve bunun da insanların ve işletmelerin işlem yapma biçiminde temel bir değişime yol açacağı önermesine dayanıyor.