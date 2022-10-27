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Bitcoin (BTC), dar bir aralıkta uzun süre konsolide olmasının ardından nihayet yukarı yönde hareket etti. Çoğunluğu son 48 saatte olmak üzere son 7 günde yüzde 8’den fazla yükseliş kaydeden BTC şu anda 21 bin doların hemen altında işlem görüyor. Bitcoin’deki yükselişi kripto para piyasasının diğer üyeler, altcoin’ler de takip etti ve toplam piyasa değeri bir kez daha 1 trilyon doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin için sırada ne var? İşte yatırımcıların mutlaka izlemesi gereken iki Bitcoin metriği.

Bitcoin’in Gerçekleşen Fiyatı

Zincir üstü (on-chain) analistleri, 6 Ekim’de Bitcoin balinalarının 2017’nin Ocak ayından bu yana ortalama 15 bin 800 dolar fiyattan BTC satın aldıklarına dikkat çekmişlerdi. Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant’tan bir analist oldukça önemli bir metrik olan BTC’nin gerçekleşen fiyatı (RP) metriğine dikkat çekti. Metrik, tüm Bitcoin’lerin ortalama alış fiyatını yansıtıyor.

En büyük kripto para tüm ayı piyasaları boyunca RP’sinin altında işlem görür. Bunun üzerine çıkmayı başardığında, bu noktanın altındaki fiyat hareketi bir kırılım olarak değerlendirilebilir ve bu da yükselişin devam edeceği şeklinde kabul edilebilir. Aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi, Bitcoin’in RP’si şu anda 21 bin doların biraz üzerinde ve mevcut fiyata çok yakın. BTC’nin bu seviyeye ulaştığında nasıl bir performans göstereceğini dikkatle takip etmek gerekiyor.

Bitcoin STH SOPR

Kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının kârlılığını ölçen bir zincir üstü metrik olan Bitcoin STH SOPR, bir saatten uzun ve 155 günden daha kısa süredir hareket halinde olan BTC‘lerin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değişime bakarak kâr ve zarar oranlarını ölçer. Bu metrik de yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken Bitcoin metrikleri arasında yer almaktadır.

STH SOPR metriği için temel kurallar şu şekildedir:

STH SOPR 1’den büyük bir değere sahipse, bu, hareket eden BTC’keri ortalama olarak kârla satıldığı anlamına gelir.

STH SOPR tam olarak 1 ise, bu hareket eden BTC’lerin başabaş satıldığı anlamına gelir.

STH SOPR 1’in altında bir değere sahip ise, bu hareket eden BTC’lerin zararına satıldığı anlamına gelir.

Bu yazının yazıldığı sırada STH SOPR metriğinin değer 1’in biraz altındaydı. Bu da yukarıda da belirtildiği gibi, bu seviyenin muhtemelen fiyatın üzerinde hareket etmesine karşı bir direnç görevi göreceği anlamına geliyor.