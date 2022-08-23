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Bitcoin’de Göreni Korkutan Senaryo İşlemeye Başladı: Şimdi Ne Olabilir?

Haftalık Bitcoin (BTC) grafiğindeki yaklaşmakta olan düşüş sinyali yatırımcıları korkuturken, satıcılar bir kez daha piyasaları yanlış tarafından yakalayabilir.
14:50
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcıları için ileride daha fazla acının yaşanmasına neden olabilecek sinyal akışı tüm hızıyla devam ediyor. Son mesaj ise üç yıldan beri ilk düşüş sinyalini vermek üzere olan haftalık Bitcoin grafiğindeki momentum göstergesinden geldi.

Haftalık Bitcoin Grafiği

Bitcoin’in 50 haftalık basit hareketli ortalaması (SMA) aşağıya doğru ilerliyor ve bir veya iki hafta içinde 100 haftalık SMA’nın altına düşecek (crossover) gibi görünüyor. Bu geçişin gerçekleşmesiyle 2019’un Şubat ayından bu yana ilk kez güçlü bir düşüş geçişi yaşanmış olacak.

Teoride, yaklaşan düşüş trendi, düşüş momentumunun güçlenerek devam edeceği anlamına gelse de, gösterge geçen ay üç günlük grafikte onaylanan negatif SMA geçişine benzer şekilde, satıcıların yanlış yönde yakalanmaları konusunda mükemmel bir geçmişe sahip.

2015’in Nisan ve 2019’un Şubat aylarındaki yaşanan düşüş geçişleri, aşağı yönlü bahse girenleri yanıltarak fiyatın yukarı yönde hareket etmesiyle sonuçlandı. Bu bakımdan şimdi yaklaşmakta olan yeni geçişin güçlü satışlara işaret edip etmediği henüz belli değil. Öte yandan kripto para şirketi Delphi Digital’e göre, en büyük kripto para Kasım ayına kadar yönünü aşağıya çevirebilir ve ay içerisinde nihai dibine vurabilir.

Delphi Digital’den Andrew Krohn, müşterilere gönderilen günlük bilgilendirme notunda, “BTC, önceki iki döngüden, döngü zirvesini takip eden 59 ve 53 haftalarda dibe vurdu. Buna dayanarak, Kasım ayının sonunda dibe vurabilir ve 2025’in Ağustos ayında ise yeni bir döngünün zirvesi görülebilir.” ifadelerini kullandı.

Tarih Tekerrür Eder mi?

En büyük kripto para, iki yılda ülkelerin merkez bankalarının izlemeye başladığı para politikaları ve geleneksel piyasa duyarlılığı gibi makro faktörlere açık bir şekilde duyarlı hale geldi ve bu da geçmiş performanslarının sonuçlarının gelecekte yaşanmayabileceği yani tarihin tekerrür edemeyebileceği anlamına geliyor.

Tüm bunlarla birlikte Bitcoin, CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2 yükselişle 21 bin 455 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin, 410 milyar dolarlık piyasa değeri ile büyük bir farkla en yakın rahibi Ethereum‘un (194.8 milyar dolar) önünde büyük yer almaya devam ediyor. Kripto para piyasalarının toplam değeri ise 1 trilyon 24 milyar dolarda.

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