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Bitcoin (BTC) sürpriz rallisine ara verirken, Bloomberg’e konuşan 2 uzman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Microsoft: Küresel Ekonomi Hala Sallantıda!

ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarmayı planlarken, küresel ekonomideki resesyon endişesi devam ediyor. Sene başından beri yaklaşık %35 artış kaydeden Bitcoin ve hisse senedi piyasası, teknoloji şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle baskı altında. Bitcoin, son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 22.718 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoin’ler de kırmızı renkte. Kripto para piyasası, merkez bankalarının önümüzdeki aylarda faiz artışlarını yavaşlatacağına ve hatta tersine çevireceğine dair umutlar sayesinde 2023’e istikrarlı bir başlangıç yaptı.

Gözler Federal Rezerv‘in 1 Şubatta yapacağı FOCM toplantısına çevrilirken, önümüzdeki haftaki politika toplantısında enflasyona karşı devam eden mücadelesinde nasıl bir tavır sergileyeceği odak noktası oldu. Yatırım şirket IG Australia Pty analistlerinden Tony Sacymore Bitcoin’e dair ilginç bir metafor yaptı. Uzmana göre, Bitcoin’in mevcut durumu suyun altında top tutmak gibi. Fırsatını bulduğu anda fırlayıp havaya doğru uçacak. Ancak, bütün mesele Bitcoin’in suyun altından ne zaman çıkacağı. Bu da tamamen Bitcoin’in üzerindeki baskının kalkmasına bağlı. Fed mevcut para politikasından geri adım atmazsa ve sektöre yeniden istikrar gelmezse, Bitcoin’deki ralliler kalıcı olmayabilir.

Bitcoin: Risk Devam Ediyor!

Sosyal ticaret platformu Alpha Impact’in CEO’su Hayden Hughes, Bitcoin’deki %36’lık artışa işaret ederek, önümüzdeki günlerde düzeltme beklediğini belirtti. Uzmana göre, Bitcoin’in yeniden ayağa kalkması için kurumsal yatırımın kervana katılması gerekiyor. Bitcoin‘de risk devam ediyor ve rallinin sürdürülebilirliği zayıf bir ihtimal. Bitcoin ve ilk 100’de yer kripto paralar, geçen yıl %60’tan fazla değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasa değeri Ocak ayında yaklaşık 250 milyar dolar arttı. Son zamanlarda piyasalardaki iyimserlik yüksek kaldığı için Bitcoin son 22.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı. Mevcut ralli, BTC balinalarının birikim yapmaya devam etmesine ve fiyatları artırmasına bağlanabilir. Bazı analistlere göre, çok büyük bir aksilik olmazsa, Bitcoin ve ETH 1 Şubat’taki FOCM toplantısına kadar yükselmeye devam edebilir. Ancak, istenmeyen sürprizler de meydana gelebilir.