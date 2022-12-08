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Bitcoin Fiyatının 120.613 Dolara Ulaşacağı Tarih!

Bitcoin için bu hedef neye göre veriliyor? Fiyat 120.000 doları aşabilecek mi? Kritik tarih ve diğer detaylar.
19:10
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında tarihin sürekli tekerrür etmesi beklenir. Henüz 13 yıllık bir sektör ve kısa tarihinde çok fazla ilerleme gördük. Piyasaların her geçen yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmasının temelinde aşırı volatilite var. Yüksek kazançlar kripto paralara ilgi duymayan insanları cezbediyor ve bu alana çekiyor. Peki bu yeniden olacak mı?

Bitcoin Fiyat Hedefi

Bitcoin fiyatı 13 yıllık kısa tarihinde birkaç kuruştan 69.000 dolara kadar tırmandı. Dünyanın ilk kripto para birimi bugün yalnızca 16.800 dolarda bulunuyor. Ancak tarihsel veriler kral kripto paranın psikolojik 100.000 dolar hedefini aşabileceğini söylüyor. Verilere göre, kripto analistleri fiyatın 2024 yılının Mart ayı civarında 100 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bitcoin’in bir sonraki yarılanma etkinliği, 2024 yılı Nisan ayında planlanıyor. Madencilerin bölüştüğü blok ödülü 6,25’ten 3,125’e düşecek.

Her yarılanmada Bitcoin ödülü %50 oranında düşüyor. Bu Bitcoin’in artan talep karşısında istikrarlı biçimde değerlenmesi anlamına geliyor. Ayı ve boğa piyasalarında fiyat olağanüstü seviyeler görse de yıllardır değişmeyen bir şey var. Bitcoin halvingleri fiyatın kararlı yükselişini destekliyor. Bitcoin’in benzersizliği kodunda yatmaktadır. Piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin arkasındaki kodlama, arz genişleme oranının zaman içinde yavaşlamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bitcoin blok ödülü her 210.000 blokta bir yarıya iner. Bu da yaklaşık 4 yıla tekabül ediyor.

Bitcoin Halving Performansları

Tarihsel bilgilere baktığımızda, 2016 ve 2020 yarılanmaları arasında Bitcoin fiyatının %1,263 oranında arttığını görebiliriz.  Mevcut eğilimler olduğu gibi devam ederse, Bitcoin fiyatı 120.613 dolara ulaşacak. Goldman Sachs‘ın eski yöneticilerinden ve büyük bir Bitcoin destekçisi olan Raoul Pal, bülteninin son sayısında makro piyasanın mevcut durumunu gözden geçirdi ve geleceğine ilişkin ihtiyatlı bir iyimser bakış açısını dile getirdi.

Pal ve birkaç analist Fed’in artık şahin politikasını gevşetmesini bekliyor. Powell ve Fed üyeleri son yaptıkları açıklamalarda bu görüşü yalanlasa da en azından faiz artışlarında yavaşlayacaklarını söylediler. Eğer enflasyon hafif de olsa düşmeye devam ederse ve resesyon riski kuvvetlenmezse Fed hedeflediği şeye ulaşacak. Fed şimdilik bu hassas dengeyi koruyor ancak yarın ne olacağı belirsiz. Rusya savaşı, Çin’in sıfır vaka politikası, 2023 küresel resesyon endişeleri ve daha birçok belirsizlik bu dengeyi tehdit ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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