Ark Invest‘in “Bitcoin – Breakout or Breakdown?” başlıklı yakın tarihli bir raporunda “Bitcoin’in volatilitesinin Temmuz ayında son 6 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve bunun da her iki yönde de önemli bir fiyat hareketi potansiyeline işaret ettiği” belirtiliyor. Bu, son zamanlarda kripto piyasalarını izleyen yatırımcılar için yeni bir haber değil.

FED Kararları Henüz Fiyatlanmadı

Ark Invest raporu, Fed sıkılaştırmasının “fiyat deflasyonunun öncü göstergesi” olabileceğini öne sürüyor ve para politikasıyla ilişkili bir gecikme olabileceğini belirtiyor. Başka bir deyişle “reel ekonomi ve enflasyon Fed’in 300-500 baz puanlık sıkılaştırmasını henüz sindiremedi”. Raporda Çin’in deflasyon ihraç etmesinin de fiyatları sürekli bir düşüşüşe sürüklediğini belirtiliyor.

Bu da Fed’in sıkılaştırmasının gecikmeli etkisinin 2024 – 2025 yıllarında Bitcoin’in yarılanma rallisine denk geleceğini gösteriyor. Ark’ın analizinin doğru olduğu kanıtlanırsa bir sonraki boğa koşusu muhtemelen önceki döngülere kıyasla daha uysal olacaktır.

Ancak bazı analistler bunun tam tersine inanıyor. Morpher CEO’su Martin Froehler geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 2023 Bitcoin rallisinin devam etmesini beklediğini söyledi:

“Faiz artırım döngüsünü neredeyse tamamladık bu nedenle mevcut makroekonomik rüzgarlar yakında azalmaya başlayacak. Aynı zamanda tarihsel olarak fiyatı her zaman dramatik bir şekilde yükselten bir sonraki Bitcoin halving olayından yaklaşık 9 ay uzaktayız.”

VanEck’te dijital varlıklar ürün müdürü olan Kyle DaCruz, benzer duyguları dile getirerek Bitcoin’in kıtlığının para arzındaki benzeri görülmemiş büyümeyle birleşmesinin sürekli bir ralliye yol açabileceğini söyledi.

BTC Rallisi Devam Edecek Mi?

Tarihsel olarak bakıldığında ağustos ve eylül ayları BTC fiyatı için yılın en kötü ayları olarak karşımıza çıkıyor. 2011-2022 yılları arasında ağustos ayı BTC için yalnızca beş kez pozitif performans gösterdi, diğer yedi ay ise kırmızıda seyretti. Eylül ayı daha da kötü bir performans göstererek 12 ayın sadece dördünde pozitif performans gösterdi.

Dahası, 12 negatif eylül ayından beşinde yalnızca tek haneli fiyat düşüşleri görüldü; bu da BTC/USD gibi tarihsel olarak değişken bir varlık için küçük bir hareket. Eylül ayındaki ortalama hareket -%5 olurken, Ağustos ayındaki ortalama hareket +%0,73 olarak gerçekleşti.

Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz haftalarda BTC fiyat volatilitesinin rekor seviyelere düşmesiyle birlikte ciddi derecede yatay bir seyir izledi. Bitcoin yatırımcısı Will Clemente, Bitcoin’in olumsuz performans gösterdiği tüm yılların yarılanmadan iki yıl sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek ayı piyasasının en kötüsünün geçmişte kalmış olabileceğini öne sürüyor.

Bu da Bitcoin için en büyük kazançların 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşeceği anlamına gelmeliyor. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu zaman çizelgesi Ark Invest tarafından öngörülen deflasyon ve potansiyel resesyonla çakışırsa BTC fiyatı üzerindeki aşağı yönlü baskı bir sonraki potansiyel boğa döngüsündeki kazançların çoğunu dengeleyecektir.