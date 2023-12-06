Bitcoin Fiyatındaki Artışla Büyüyor! 5.2 Milyar Dolarla Tüm Zamanların Rekoruna Dayandı!

Küresel türev devi Chicago Mercantile Exchange‘deki (CME) Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık faiz (OI) 5.2 milyar dolara çıkarak Ekim 2021 sonunda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine dayandı. OI şu anda Ekim 2021 sonunda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin 200 milyon dolar altında.

CME’deki Bitcoin Vadeli İşlemlerindeki OI Rekor Seviyesine Dayandı

Coinglass‘ın sağladığı verilere göre CME’deki Bitcoin vadeli işlemlerindeki OI son 30 gün içinde 3.63 milyar dolardan 5.20 milyar dolara çıktı. OI’deki bu artış Bitcoin’in aynı süre zarfındaki yüzde 26’lık yükselişine paralel olarak gerçekleşti ve en büyük kripto para şu anda 44 bin dolar civarında fiyatlanıyor.

1-21 Ekim 2021 tarihleri arasında CME’deki Bitcoin vadeli işlemlerindeki OI 1.46 milyar dolardan 5.45 milyar dolara yükselmişti. OI’deki bu hızlı artış, Bitcoin’in 45 bin dolardan 66 bin dolara geldiği ciddi fiyat sıçramasıyla da aynı dönemde gerçekleştmişti.

IG Avustralya analisti Tony Sycamore CME’deki Bitcoin vadeli işlemlerindeki OI’deki artışın en büyük kripto paraya olan ilginin yeniden arttığını gösterdiğini, ancak CME’deki trader’ların nasıl bir pozisyon aldıklarını açıklamadığına dikkat çekti. Sycamore, CME’nin 28 Kasım’da ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘na (CFTC) sunduğu son rapora işaret ederek, platformundaki büyük oyuncuların o sırada 18 bin 979 long pozisyon karşısında 20 bin 724 short pozisyonla net olarak short ağırlıklı pozisyon aldıklarını gösterdiğini belirtti.

Sycamore, 12 Aralık’ta CME’nin son raporu gelene kadar yatırımcıların CME’deki oyuncuların tam olarak nasıl bir pozisyon aldıklarını bilemeyeceğinin altını çizerek “Şu anda göremediğimiz şey, büyük oyuncuların net short pozisyondan net long pozisyona geçip geçmedikleri. Piyasanın aşırı derecede long’lamış olduğunu görseydik bir geri çekilme konusunda endişelenmemiz gerekebilirdi ancak şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Geçen hafta short’ların ağırlıkta olduğunu gördük. Bu yüzden henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum.” eklemesini yaptı.

Kasım ayında CME, Bitcoin vadeli işlemlerinde yüksek OI ile kripto para borsası Binance‘i geçmişti ve bu durum birçok kişi tarafından geleneksel finans kurumlarının kripto para yatırım ürünlerine daha fazla ilgi göstermeye başladığının bir işareti olarak yorumlandı.

Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Artışı Körükleyen Faktörler

Sycamore, Bitcoin’in fiyatındaki büyük artışın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) spot borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerinden oluşan bir listeye yeşil ışık yakacağına ilişkin spekülasyonlardan daha fazlası tarafından yönlendirildiğini de ekledi. ETF’lerle ilgili kararın önümüzdeki yılın Ocak ayının başında alınması bekleniyor. Sycamore, “Bence artık daha fazla itici güç olmalı. Artık ETF ya da blok ödülü yarılanmasından daha fazlası olmalı” diyerek piyasanın daha farklı olumlu haber akışını beklediğini belirtti

Sycamore, son Bitcoin rallisinin daha çok kripto para piyasasının makro ortamdaki ilişkisiyle bağlantılı olabileceğini ve Federal Reserve‘in (Fed) beklenenden daha önce faizi düşürmeye başlama sinyali vermesinin fiyat üzerinde daha önemli bir itici güç olarak gördüğünü söyledi.

Pek çok analist spot ETF onayının Bitcoin’in fiyatında hızlı bir yükselişe neden olacağına inanıyor, ancak herkes mevcut rallinin devam edebileceğine inanmıyor ve bazıları olası bir onayı takip eden günler ve haftalarda “söylentiyi al, haberi sat” stratejisinin işleyeceğini öngörüyor.