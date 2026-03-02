Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin Fiyatında Fed’in Olası Adımları ve İran Geriliminin Etkisi Tartışılıyor

Özet

  • Arthur Hayes, Fed’in para politikası adımlarına jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değindi.
  • Piyasalarda son İran gerilimine rağmen belirgin bir küresel panik oluşmadı.
  • İran, yeni kripto tabanlı ödeme yöntemleriyle yaptırımlara karşı adımlar atıyor.
Kripto para sektöründe öne çıkan isimlerden Arthur Hayes, ABD ve İran arasındaki son gerilimin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki para politikalarını etkileyebileceği görüşünü dile getirdi. Eski BitMEX CEO’su olan Hayes, dijital varlık piyasasıyla ilgili kapsamlı analizleriyle tanınıyor.

İçindekiler
1 Fed’in Para Politikası ve Jeopolitik Gelişmeler
2 Bitcoin ve Kripto Piyasalarda Beklentiler
3 Piyasa Tepkileri ve Yeni Finansal Stratejiler

Fed’in Para Politikası ve Jeopolitik Gelişmeler

Arthur Hayes’in son değerlendirmesinde, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerinin tarihsel olarak Fed’in daha gevşek bir para politikasına geçmesiyle eş zamanlı ilerlediği belirtildi. Hayes, ABD başkanlarının 1980’lerden günümüze Orta Doğu’da çeşitli askeri operasyonlar başlattığını ve bu süreçlerde Fed’in çoğunlukla faiz indirimine veya piyasaya daha fazla likidite sağlamaya yöneldiğini aktardı.

Hayes, örnek olarak 1990 yılındaki Körfez Savaşı’nı, 2001 yılında yaşanan 11 Eylül sonrası askeri operasyonları ve 2009’daki Afganistan’daki asker artırımı sürecini göstererek bu dönemlerin ardından Fed’in para politikasında gevşemeye gittiğine dikkat çekti. Ona göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’daki askeri varlığı artırması halinde, Fed’in faizleri düşürme veya para arzını büyütme ihtimali güçleniyor.

Bitcoin ve Kripto Piyasalarda Beklentiler

Arthur Hayes, güncel gelişmeler ışığında yatırımcıların ani kararlar vermekten kaçınmasını önerdi. Kripto para yatırımcılarının, Washington yönetiminin hem jeopolitik bir krizi ne kadar süre finanse etmeye devam edebileceğini hem de piyasaların hangi noktada baskıdan etkileneceğini izlemesi gerektiği ifade edildi.

Arthur Hayes, faiz indirimini destekleyen etkilerin belirginleşmesi veya yeniden parasal genişlemenin başlamasıyla birlikte kripto yatırımcılarının daha net hareket edebileceğini belirtti.

Ayrıca Hayes, geçmişte olduğu gibi, belirgin bir faiz indirimi ya da para arzında artış sinyali geldikten hemen sonra piyasanın yeniden ivme kazanabileceğine de dikkat çekti.

Piyasa Tepkileri ve Yeni Finansal Stratejiler

Son günlerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları, küresel piyasalarda önemli bir stres yaratmadı. Özellikle sosyal medya platformlarında “Üçüncü Dünya Savaşı” etiketi gündemde olsa da finansal piyasalarda anlamlı bir panik gözlenmedi.

Verilere göre, kripto piyasasında bu gelişmeler sosyal medya analitiğinde önceki gerginliklere göre daha düşük bir yankı buldu. ABD hisse senedi vadeli işlemleri yeni haftaya hafif düşüşle başladı ve petrol fiyatları da yükselişinin önemli bir kısmını geri verdi. S&P 500 endeksi, küresel çapta derin bir kriz endişesinin henüz güçlü şekilde yansımadığını gösterdi.

Bunun yanı sıra, yılın başlarında İran’ın devlete bağlı silah ihracatçısı şirketi, yabancı ülkelere askeri sözleşmelerde kripto para ile ödeme almayı mümkün kılan bir uygulama başlatmıştı. Bu girişimin, ABD ve Avrupa finansal yaptırımlarını aşmak amacıyla planlandığı ifade edildi.

