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Bitcoin Fiyatı Yıllık Bazda İlk “Yutan Ayı Mumuna” Hazırlanıyor!

Analistlere göre Bitcoin (BTC), son haftalarda fiyat açısından fazla hareket etmiyor olsa da yılın tamamlanmasından önce durum çok daha kötüleşebilir.
11:30
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Analistlere göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), son haftalarda fiyat açısından fazla hareket etmiyor olsa da yılın tamamlanmasından önce durum çok daha kötüleşebilir.

Yıllık Bazda Bitcoin Fiyat Grafiği

Fiyat grafiği, en büyük kripto para Bitcoin’ın bu yıl ilk kez düşüş trendine işaret eden yutan mum formasyonuna hazırlandığını gösteriyor. Bu formasyon küçük bir yukarı (ya da yeşil) mum çubuğunun daha büyük bir aşağı (ya da kırmızı) mum çubuğundan önce gelmesi ve ilkini ‘yutması’ durumunda ortaya çıkıyor. Fiyat grafiklerindeki mum çubukları, belirli bir dönem için coin ya da token’ın yüksek ve düşük fiyatlarını gösterir.

BTC‘nin bir varlık olarak yeterli olgunluğa erişmemiş olduğu göz önüne alındığında, yıllık grafikten trend eğilimlerini çıkarmak zordur. Bununla birlikte, önemli olan yeni bir ilk olmasıdır. Haftalık zaman diliminde Bitcoin’in önceki döngü tepesinin sağlam bir şekilde altında olduğu gerçeği gibi.

Haftalık zaman diliminde Bitcoin’deki 2017 piyasa zirvesi yaklaşık 19 bin 800 dolardı ve nihai döngüsünün en düşük seviyesini 3 bin 100 dolar civarında bulması yaklaşık bir yıl sürdü. Bu, yüzde 83’lük bir düşüşü temsil ediyordu. Bu kez Bitcoin’in 65 bin dolardan 16 bin dolara düşüşü benzer bir dönemde yüzde 75’lik bir düşüşü temsil ediyor ve şu anda 2017 döngüsünün zirvesinin altındaki beşinci tam haftasını geçiriyor.

Bugün açıklanması beklenen ABD’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve yarın açıklanacak olan Federal Reserv’in (Fed) faiz kararı nedeniyle bu hafta 17 bin 400 dolardaki direncin üzerine çıkma konusunda zorlu bir mücadele yaşanabilir. Beklenen 50 baz puanlık faiz artışı, artan resesyon korkularıyla birleştiğinde, kısa vadede kripto paraların ve diğer risk varlıkları için kasvetli bir tabloya neden olabilir.

Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone yakın tarihli bir yatırımcı notunda, “Dünyanın en likit ticaret aracı olan Bitcoin, 2022’de öncü bir gösterge olarak statü kazandı ve riskten kaçış ortamında düştü. Ancak kripto paralar, altın ve ABD Hazine tahvillerinin yüksek betalı bir versiyonuna doğru geçiş yapıyor olabilir.” dedi.

Bitcoin’in 260 günlük volatilitesi şu anda altınınkinden yaklaşık dört kat daha fazla. Bu BTC‘nin volatilitesinin altınınkinden yaklaşık on kat daha fazla olduğu 2018 yılına kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca, 21 Company’nin CEO’su Hany Rashwan Pazartesi günü verdiği bir röportajda, piyasalarda halihazırda var olan riskten kaçış hissinin Bitcoin üzerinde olabileceği kadar önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Rashwan, “Şu anda sadece kripto paralarda değil, her sektörde oldukça güçlü bir riskten kaçış ortamı var. Bitcoin fiyatının belirli bir bant içinde plato çizmesi bizi dahili olarak rahatlattı.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 40’tan Fazla Yükselmesi Gerekiyor

Bazı veriler, tünelin sonunda ışık olabileceğini gösteriyor, ancak Bitcoin’in düşüş trendinden çıkması için üç haftadan kısa bir süre içinde yüzde 40’tan fazla yükselmesi gerekiyor.

CoinShares analistlerinin yayımladığı son fon akışı raporunda, “Bitcoin geçen hafta toplam 17 milyon dolarlık para girişi gördü, Kasım ortasından bu yana duyarlılık istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve o zamandan beri kaydedilen para girişleri şu anda toplam 108 milyon dolarda ve yönetim altındaki toplam varlıkların yüzde 2,1’ini temsil ediyor” diye yazarken şunları eklediler:

Bu destekleyici duygu, ABD dolarına yönelik kötüleşen duyguyla aynı doğrultuda ve aralarındaki yüksek ters ilişkide görülüyor. Ayrıca, short-Bitcoin ürününde üst üste ikinci hafta toplam 3.9 milyon dolarlık çıkış görüldü.

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