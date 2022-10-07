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Bitcoin Fiyatı Düştü Bu Değer ATH Yaptı! Yeniden Faaliyete Geçiyorlar!

Bitcoin fiyatı cuma günü itibariyle yeniden 20.000 doların altına gerilerken bazı değerler ise arka arkaya ATH yapmaya devam ediyor.
13:15
7 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son rakamlara göre, daha verimli kripto madenciliği donanımlarının kullanılmaya başlanması Bitcoin ağının enerji tüketiminin düşmesine neden oldu. Ethereum Merge sonrası dünyanın en büyük ikinci kripto varlığının neredeyse 0 enerji tüketir hale getirmesiyle Bitcoin ağının enerji tüketimi bir kez daha gündeme geldi.

Ancak son istatistikler, madencilik için kullanılan donanım olan daha enerji verimli ASIC’lerin (uygulamaya özel entegre devreler), hash oranı arttıkça ağ enerji talebinin hızlanmasını azalttığını ortaya koyuyor. Bulgular Messari tarafından 7 Ekim’de rapor edildi.

Bitcoin Enerji Talebinde Düşüş

Cambridge Üniversitesi’ne göre, elde edilen verileri derinlemesine incelediğimizde Bitcoin enerji talebinin Şubat ayından Eylül sonuna kadar %34 oranında azaldığını görüyoruz. Ekim ayında bu eğilim biraz tersine dönmeye başlamıştı.

Yüksek referanslı Bitcoin enerji tüketimi endeksi, mevcut yıllık tahmini tüketimin 102,16 terawatt saat (THw) olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, yıllık toplam küresel sera gazı emisyonları, sonuca bakıldığında, küresel olarak üretilenin yaklaşık %0,1’i olarak tahmin edilmişti.

Talepteki düşüş muhtemelen Kasım ve Haziran ayları arasındaki büyük Bitcoin satışının ardından madencilerin teslim olmasından kaynaklanıyordu. Bununla birlikte, işler yeniden toparlandıkça, sipariş edilen yeni donanımlar devreye alınmaya devam ediliyor.

Bitmain’in mevcut amiral gemisi modeli Antminer S19 XP Hyd, 20,8 J/TH (terahash başına joule) güç verimliliği ile 255 TH/s (saniyede terahash) hashrate değerine sahip. S17 Pro gibi daha eski modeller bu kadar verimli değildi ve yaklaşık 40 J/TH değerine sahipti.

Blockchaincom’a göre, ayı piyasasına ve madenci satışlarına rağmen, ağ hashrate’i tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 254 TH/s’ye ulaştı. Yılın başından bu yana hashrate yaklaşık %50 oranında artmış durumda. Cambridge raporlarına göre (Ocak 2022 rakamları) Amerika Birleşik Devletleri toplam hash gücünün yaklaşık %38’i ile en büyük paya sahip.

BTC Tekrar 20.000 Doların Altında

Ancak, BTC fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Kripto varlık Cuma sabahı psikolojik 20.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Yazım sırasında Bitcoin, gün içinde %1,8 değer kaybettikten sonra 19.900 dolardan işlem görüyordu. Haziran ayından bu yana son düşüşlerde sağlam bir destek sağlayan 18.500 dolar seviyesini her ziyaretinde buraya tutundu ve buna bağlı olarak son üç aydır yatay seyretti.

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