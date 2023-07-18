Bitcoin, ayıların 32 bin dolar direncinin geçilmemesi için güç göstermeleri karşısında boğaların 30 bin dolar desteğinin korunması konusunda güç gösteremiyor oluşuyla gündemde. Zincir üzeri veri platformu CryptoQuant, üç aydır dar bir aralıkta sıkışıp kalan en büyük kripto paradaki güçsüz görünümün cevabının protokolün arz ve madenci aktivitesi gibi temel faktörlerde olduğunu bildirdi.

Bitcoin 30 Bin Dolar Desteğinin Altına Düşebilir

Bitcoin’in günlük fiyat grafiği, en büyük kripto paranın dar bir dikdörtgen formasyonunun içinde konsolide olduğunu gösteriyor. Bu konsolidasyon süredi, boğalar ve ayılar arasındaki çekişmenin gerilme sınırına yakın bir noktada olunduğunu ve yatırımcıların artık büyük bir yönlü hareket için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor.

Günlük zaman diliminde 30 bin dolar desteğinin aşağı yönde kırılması Bitcoin fiyatının sırasıyla 28 bin dolar ve 25 bin dolara düşeceği anlamına geliyor. Bununla birlikte fiyatın 30 bin doların altına sarkması short (kısa) pozisyonların sayısının artarak satış baskısının güçlenmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda fiyatın 29 bin dolar civarında bulunan 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mor) üzerinde soluklanması beklenebilir. Düşük ihtimalle de olsa yatırımcıların 200 günlük EMA’nın 29 bin dolar civarında kısa vadede sunacağı desteğe güvenerek harekete geçmeleri durumunda fiyatın 32 bin doların üzerinde bir kırılma yapması beklenebilir.

Bitcoin fiyatının düşeceğini gösteren bir diğer faktör ise Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelen teyit edilmiş satış sinyali. Bu satış sinyali mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin üzerinden geçmesiyle ortaya çıktı.

En büyük kripto parada bir yükseliş senaryosu sunabilmek işlem hacminin ve likiditenin artması gibi gerçek bir ralli için doğru koşulların sağlanması ve fiyatın içinde sıkışıp kaldığı dikdörtgen formasyonunun üzerinde bir kırılma yapması gerekiyor. Böyle bir kırılımla 32 bin dolar direncinin geçilmesi, 35 bin dolara doğru bir hareketin olması ve bu hareketi 38 bin dolara varan bir rallinin takip etmesi beklenebilir.

Bitcoin Fiyatı Üzerindeki STH ve Madenci Baskısı

Zincir üzeri platformu CryptoQuant‘ın sunduğu veriler, Bitcoin fiyatının dar bir akümülasyon bölgesinden çıkmasını engelleyen şeyin ne olduğunu açıklamaya çalışıyor. Platformun araştırmacıları bu yılın Nisan ayından itibaren STH’lerin (Kısa Vadeli Yatırımcılar) elindeki BTC arzının düşmeye başladığını tespit ettiler. Veriler bu yatırımcı grubunun o zaman bu yana cüzdanlarını boşalttıklarını ve bu durumun fiyat üzerinde baskıya neden olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, Madenci Borsa Girişlerinin Gerçekleşen Fiyatı metriği, Bitcoin madencilerinin aktif şekilde satış yaptıklarına işaret ediyor. Araştırmacılar, Nisan 2024’te beklenen blok ödülü yarılanması öncesinde madencilerin geçmişteki blok ödülü yarılanması öncesinde yaptıkları gibi hareket ettiklerini, bunun sürpriz bir gelişme olmadığının altını çiziyor. Bitcoin madencileri, her dört yılda bir tamamlanan ve yeniden başlayan döngüde, madencilik faaliyetlerini devam ettirmenin giderek zorlaşıyor olması karşısında verimliliklerini artırmak amacıyla yeni nesil madencilik cihazı almak için genellikle blok ödülü yarılanmasından aylar önce satış yapmaya başlarlar.

Bitcoin fiyatın yukarı yönde bir kırılma yapmasını engelleyen bir başka faktör de Volatilite Endeksi‘nin ortaya koyduğu çıktı. Endeks, Bitcoin piyasasına olan para girişi ve çıkışında, para çıkışının baskınlığını gösteriyor. Endeks Nisan ayından bu yana düşüş trendi içinde hareket ediyor.