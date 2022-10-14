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Bitcoin (BTC) ABD’den gelen veriler sonrası toparlanmaya çalışırken, analist yorumları ve balina davranışları büyük önem teşkil ediyor.

Balinalar, Yüksek Enflasyona Nasıl Tepki Verdi?

Bitcoin fiyatı, Eylül ayı TÜFE verilerinin %8.2 ile beklenenden daha yüksek gelmesinden sonra 18.300 dolara düştü. Bununla birlikte, BTC fiyatı, yüksek enflasyona dair endişelerden saatler sonra toparlandı. Verilere göre, önde gelen bir Bitcoin balinası Binance ve Bitmex vadeli işlem borsalarında aynı anda uzun pozisyonlara girdi. Yüksek enflasyon verilerinden etkilenen hisse senetleri de toparlanmaya başladı. Eylül ayı için TÜFE Temmuz ve Ağustos’tan daha düşük gelirken, çekirdek TÜFE 40 yılın en yüksek seviyesine çıkıyor. İlginç bir şekilde, önde gelen bir Bitcoin balinası, BTC fiyatı 18,300 bin dolara düşerken, Binance ve Bitmex vadeli işlem borsalarında uzun pozisyonlara girdi. Bu gelişmenin, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin ham petrol stoklarında önemli bir artış bildirmesinin bir sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para piyasası da Bitcoin fiyatındaki kazançlar nedeniyle toparlandı. Uzmanlara göre, balina birikimi BTC’de meydana gelen kısa vadeli toparlanmalarda büyük rol oynuyor. SOPR gibi göstergeler, uzun pozisyona girmeyi öneriyor. SOPR, ‘bir coin’in alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değişime bakarak kâr ve zarar oranlarını’ gösteren bir indikatördür. Ancak, trader’lar açık pozisyon (OI) ve türev rezervine ve net akışına dikkat etmeli.

Bitcoin, Dibi Gördü mü?

Bitcoin fiyatı 18.300 dolar seviyesinden hızlı bir şekilde birçok kez toparlandı ve bu da 18.500 dolar civarında bir dip olduğunu gösteriyor. Balinalar, daha düşük seviyelerde Bitcoin satın almak için iyi bir fırsat yakaladı. Bununla birlikte, BTC fiyatı hala 20.000 dolarlık psikolojik seviyenin altında. BTC’nin yeniden ivme kazanması için bu seviyenin altına düşmemesi gerekiyor. Bitcoin fiyatı son 24 saatte %3 artışla an itibariyle 19.596 dolardan işlem görüyor.

BTC fiyatı, güçlü direnç seviyesi geçerek 20.000 doları aşmak için mücadele ediyor. Bitcoin bu yıl %60 değer kaybederken, S&P 500 yaklaşık %25 düştü. Yine de, kripto paralarda satışların çoğu 2022’nin ilk yarısında gerçekleşti. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in para politikasından kesinlikle geri adım atması gerekiyor.