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Bitcoin’in En İyiden En Kötüye Evrimi: Sonuncu Sıraya Oturdu

Acorn Macro Consulting tarafından sağlanan verilere göre, Bitcoin bu ay diğer tüm küresel varlık sınıflarından daha kötü performans gösterdi.
20:25
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), yaklaşık yüzde 15 düşüşle kötü bir ayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. İngiltere merkezli Acorn Macro Consulting’in sağladığı verilere göre, BTC, Ağustos ayı boyunca gösterdikleri performansa göre sıralanan küresel varlıklar listesinde sonuncu sıraya oturdu.

Bitcoin’in Dikkat Çeken Performansı

Acorn Macro Consulting‘in sağladığı verilere göre, Brezilya’nın hisse senedi endeksi Bovespa güçlü Ağustos ayı rallisinin ardından grafiğin en ilk sırasına oturdu. Endeks geçen ay yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı şahin konuşmasıyla riskli varlıklardan kaçınma hissinin artmasıyla ABD doları yılın yeni zirvesi olan 109,5’e kadar yükseldi. ABD dolarının diğer küresel fiat para birimleri karşısındaki gücünü ölçen ABD Doları Endeksi (DXY) Ağustos ayında yüzde 2,8 değer kazandı. Yükselişini sürdüren DXY, listede ikinci sırada yer aldı. Hindistan’ın borsa endeksi NIFTY 500 de bu ay yüzde 2,1’den fazla değer kazanarak listenin üçüncü sırasına otururken, onu dördüncü sıraya yerleşen Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın borsa endeksi Nikkei 225 takip etti.

Öte yandan ABD’nin en büyük borsa endekslerinden biri olan S&P 500, bu ay yüzde 2,4 düştü. Performansı Bitcoin ile yüksek oranda ilişkili olan teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi ise Ağustos ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. 2020-2021 döneminde gösterdiği performans ile tüm riskli varlıkların önünde yer alan Bitcoin’in listesinin son sırasına oturması ise içinde bulunulan ayı piyasasının gücünü ortaya koyuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Tüm bunlarla birlikte en büyük kripto para Bitcoin, Pazartesi günü yeniden 20 bin doların üzerine çıktı ancak bugün akşam saatlerinde yeniden kilit seviyenin altına düşerek bir kez daha yönünü aşağı çevirdi. BTC, yazım sırasında yeniden yukarı yönde ivme kazanmak için mücadele veriyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre BTC, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,37 düşüşle 19 bin 817 dolardan alınıp satılarak kırmızı bölgede hareket ediyor. Temmuz ayında değerini yüzde 17 artıran Bitcoin, Ağustos ayında 25 bin 121 dolara kadar çıktı ancak bu çıkışı sert düşüş takip etti.

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