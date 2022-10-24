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Bitcoin’deki Düşüş Büyük Ses Getiren Fondan 1.2 Milyar Doları Sildi!

Proshares'ın vadeli işlem Bitcoin ETF'i, BTC fiyatını tespit etmek için nispeten daha iyi bir performans gösterdi. Ancak analistler aradaki farkın açılmasını bekliyor.
09:41
24 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bundan bir yıl önce ABD’de kurumsal yatırımcılara Bitcoin‘e (BTC) yatırım yapmanın bir yolunu sunan ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’sine yeşil ışık yakılmıştı. Proshares’ın Bitcoin vadeli işlem ETF’si (BITO) ABD’de piyasaya ilk sürülen Bitcoin borsa yatırım fonu oldu ve emsallerine kıyasla nispeten daha iyi bir performans gösterse de BTC fiyatındaki düşüşle birlikte eridi.

Bitcoin’deki Düşüş 1.2 Milyar Doları Eritti

Proshares’ın Bitcoin vadeli işlem ETF’si, lansmanından beri BTC fiyatıyla birlikte yüzde 70’den fazla değer kaybetti. BITO ETF’si geçen yıl 1.8 milyar dolardan fazla giriş gördü, ancak fonda şu anda sadece 614 milyon dolar kalmış durumda. Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, fondaki değer kaybına ilişkin şunları söyledi:

Kötü bir yıl oldu. 1.2 milyar doların yok olduğunu görüyoruz. Ancak sadece Bitcoin’e yatırım yapmak istiyorsanız BITO ETF’si ortamındaki en iyi seçenek. En azından ABD’de böyle.

BITO ETF’sinin geçen yıl piyasaya sürülmesinden beri Bitcoin’in önemli ölçüde düşüş trendinde olduğu görülüyor. Danışmanlık şirketi olan The ETF Store’un başkanı Nate Geraci bu duruma ilişkin şunları söyledi:

BITO, tarihteki zamanlaması en kötü yapılmış olan ETF lansmanlarından biri ve ilk lansmanı neredeyse mükemmel bir şekilde spot Bitcoin fiyatının zirve yaptığı döneme denk geldi. Bu son derece kötü zamanlamanın iyi tarafı ise Bitcoin vadeli işlem eğrisinin düzleşerek her ay kontrat yenilemenin olumsuz etkisini en aza indirmesi oldu.

Nispeten Daha İyi Performans Gösteriyor

BITO’nun geçen yılki lansmanı kripto para dünyası için çığır açan bir gelişmeydi. AUM’da 1.1 milyar dolar ile şimdiye kadarki en yoğun işlem gören ikinci Bitcoin yatırım fonu olarak piyasaya giriş yaptı Operasyonel olarak da BITO’nun performansı kusursuza yakın bir seyirde. Lansmanından beri geçen 12 ayda, BITO’dan yalnızca iki kez para çıkışı görüldü. Ayrıca BITO’nun lansmanından beri spot Bitcoin fiyatından en fazla yüzde 2 ayrıştığı görüldü.

Her şeye rağmen BITO ETF’si tam olarak sıkı BTC hayranlarının aradığı şey değil. Söz konusu ETF, hayranlarına doğrudan Bitcoin tutma imkanı vermiyor. Sonuç olarak endüstri, ABD’de spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılmasını merakla bekliyor. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tüketici koruma önlemlerinin eksikliğini gerekçe göstererek spot Bitcoin ETF‘lerine yeşil ışık yakmadığı görülüyor.

Geraci’ye göre BITO’nun spot BTC fiyatı ile olan performans farkı önümüzdeki aylarda artabilir:

Sonuç olarak, BITO kesinlikle acımasız bir kripto kışı sırasında bile hala düşük performans gösteriyor. Kripto para dünyasında işler tersine dönerse veya döndüğünde, vadeli işlem eğrisinin dikleşmesini ve BITO ile spot Bitcoin arasındaki negatif performans farkının genişlemesi bekleenbilir. Bu arada… Hala spot Bitcoin ETF’Sİ YOK.

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