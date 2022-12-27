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  •   Bitcoin Dönüm Noktasında! 3 Analist Aynı Uyarıyı Yaptı! İşte Kritik Veriler ve Gerçekçi Tablo!

Bitcoin Dönüm Noktasında! 3 Analist Aynı Uyarıyı Yaptı! İşte Kritik Veriler ve Gerçekçi Tablo!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen analistler ve zincir üstü veriler BTC'nin bir sonraki hamlesi için önemli bilgiler ortaya koyuyor. 
15:45
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen analistler ve zincir üstü veriler BTC’nin bir sonraki hamlesi için önemli bilgiler ortaya koyuyor.

Stablecoin’ler!

Bitcoin fiyatı 16.800 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde tutunuyor. BTC’de volatilite tarihinin en düşük seviyelerine düşerken, 17.000 doların geri alınması önem teşkil ediyor. Aslında, Bitcoin  17.000 dolardaki direnç seviyesini aşma girişiminde bulundu, ancak yükseliş ivmesi bulmakta zorlandı. BTC bu süreçte Binance başta olmak üzere çeşitli merkezi borsalara yönelik FUD dalgası nedeniyle satış baskısı altında kaldı. Ancak, Binance‘ın kararlı duruşu ve piyasadaki normalleşme BTC’nin bu kritik seviyeyi geçeceğine dair umutları artırdı. CoinMarketCap’e göre Bitcoin fiyatı şu anda 16.877 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik düşük ve yüksek sırasıyla 16.812 dolar ve 16.959 dolar. Böylece BTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 ve bir haftada %2 arttı.

Zincir üstü analize göre, son zamanlarda itfa edilen stabilcoin’lerde bir artış bildirildi. Finansta itfa, ‘sabit getirili bir menkul kıymetin (Hazine bonosu, mevduat sertifikası veya tahvil gibi) vade tarihinde veya vadesinden önce geri ödenmesini’ anlamına gelir. Yatırım fonu yatırımcıları, fon yöneticilerinden paylarının tamamı veya bir kısmı için itfa talebinde bulunabilirler. Bu ayı piyasasında, itfa edilmiş stablecoin hareketlerine genellikle BTC fiyatında büyük düşüş eşlik eder. Örneğin, Bitcoin fiyatı 30.000 destek seviyesinin altında düştüğünde ve büyük ölçüde değer kaybettiğinde, büyük miktardaki itfa edilmiş stablecoin’in nakde çevrildiği gözlemlendi. Ayrıca, itfa edilen stablecoin sayısı da aynı anda arttı. Bu olay FTX’in çöküşü sırasında da gözlendi.  Bununla birlikte, itfa edilen stablecoin sayısındaki artışa rağmen son olayda önemli bir artış olmadı. Bu nedenle, büyük olasılıkla yalnızca tek bir balina veya daha küçük balinalar stablecoin’lerini itfa etti. Ayrıca, daha önceki zincir içi raporlar, balinalar ve madencilerden gelen satış baskısında  düşüş olduğunu gösterdi.

 

3 Analist Hemfikir!

Bitcoin fiyatı 16.800 dolar seviyesinin üzerinde tutulurken, yatırımcılar ve balinalar BTC fiyatının yılı 17.000 doların üzerinde kapanmasını bekliyor. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes ve Ark Invest CEO’su Cathie Wood gibi uzmanlar, Bitcoin fiyatının 2023’ün sonunda veya 2024’ün başlarında 100.000 dolara ulaşması konusunda iyimser. Aslında, 2024’teki yarılanma olayı yaklaşırken BTC fiyatının yükselmesi öngörülüyor. Michael van de Poppe, Rekt Capital ve CredibleCrypto gibi birkaç  analist, 16,900 ve  17.000  seviyelerine dikkat çekti.

Uzmanlar BTC‘nin bu  aralığının üzerinde veya altında kapanmasının 2023’ün başlarında bir yükseliş veya düşüş eğilimi belirleyeceğini tahmin etti. BTC, bu kritik seviyenin altında kapanırsa, fiyatın 15.600 dolara düşmesi muhtemel. Ancak, bu seviyelerin üzerinde bir kapanış Bitcoin’i 20.000 dolara yaklaştırabilir.

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