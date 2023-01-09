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Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!

Bitcoin (BTC) 17.000 doları geçmeyi başarırken, önde gelen bir analist bir sonraki senaryoya dair önemli bir değerlendirmede bulundu. 
16:10
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 17.000 doları geçmeyi başarırken, önde gelen bir analist bir sonraki senaryoya dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

Sektörde FUD Dalgası, Devam Ediyor!

Kripto para piyasası haftaya mütevazı bir artışla başladı. Bitcoin, Aralık ortasından bu yana ilk kez 17.000 doları geçti. BTC, son 24 saatte %1,64 ve son bir haftada %3 artışla an itibariyle17.241,79 dolardan işlem görüyor. Birçok büyük altcoin ise daha da iyi bir performans sergiliyor. Ethereum (ETH) gün içinde %3,94’lük bir artışın ardından 1.300 doları geçti. CoinMarketCap verileri, en büyük 20 kripto para birimi arasında en iyi performans gösterenlerin, son 24 saatte  %20 artış kaydeden Solana ve % 15 değer kazanan Cardano olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, mevcut artış  piyasa için biraz rahatlama sunsa da, oldukça çalkantılı bir hafta olacak gibi görünüyor. Bu durum, rallinin kısa ömürlü olabileceği anlamına gelir. Raporlar, kripto para sektöründe bir dev olan Digital Currency Group’un federal düzenleyicilerin incelemesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şirketin yan kuruluşu Genesis’in iflastan kaçınmak için verdiği mücadele ise devam ediyor. Blok zinciri projesi Tron, stablecoin’i USDD‘nin ABD dolarına olan endeksini kaybettikten sonra yeni endişe kaynağı oldu. USDD, an itibariyle  0,9767 dolardan işlem görüyor.

Kritik 2 Seviye Açıklandı: 2 Senaryo!

Bitcoin, geçen hafta son derece dar bir aralıkta işlem görüyordu ve günlerce 16.800 dolar seviyesinde sabitlendi. Ancak geçen haftanın sonuna doğru küresel piyasalarda, özellikle hisse senetlerinde hareketlenme başladı. Mevcut rallideki itici faktörler arasında Çin‘in COVID kısıtlamalarını hafifletme kararı yer aldı. Analistler ayrıca Federal Rezerv’in ve dünya çapındaki diğer merkez bankalarının faiz oranı artış hızını yavaşlatacağına işaret arıyorlar.

Perşembe günü ABD, Aralık ayı için merakla beklenen enflasyon rakamlarını yayınlayacak. Bu veriler, Fed’in önümüzdeki haftalardaki faiz kararını şekillendirmeye yardımcı olabilir. Politika yapıcılar 1 Şubat’ta toplanacak ve 0,25 veya 0,50 puanlık bir artışın açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir belirsizlik var. Bitcoin grafiğini inceleyen CryptoQuant analisti VentureFounder, Twitter’da şunları yazdı:

Bitcoin 2 aydır 16.000 dolar ile 18.500 dolar arasında sıkıştı. Bu aralığı çok çok dikkatli izleyin, her iki yönden de bir kırılma %20 dalgalanma getirebilir ve yakında gerçekleşebilir. Bitcoin, 16.000 doların altına düşerse 13.000 doları görebiliriz. Ancak 18.500 dolara ulaşırsak, 22.500 doları görebiliriz

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