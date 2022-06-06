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Kripto para piyasası toparlanmaya başlarken, Bitcoin (BTC) de 31.000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Bitcoin dominance ise artış kaydederek % 47’e ulaştı.

Analist, Makroekonomik Ortama İşaret Etti

BTC, son 24 saat içinde %6’dan fazla değer kazanarak ivme kazandı. An itibariyle piyasadaki odak noktası, bir aydan fazla bir süredir 30.000 dolar civarında kaldığı göz önüne alındığında, BTC’nin mevcut rallisini sürdürüp sürdüremeyeceği. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,29 trilyon dolarda iken, BTC’nin piyasa değeri ise 599,2 milyar dolarda. BTC, yükselirken altcoin‘ler de hareketlenmeye başladı. Terra krizi sonrası birçok altcoin ağır darbe aldı. Piyasanın sert düzeltmeler yaşadığı bir ortamda, BTC dominance en son Temmuz 2021’de görülen seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre, BTC’nin mevcut dominance seviyesi, güçlü bir rallinin ufukta olduğuna işaret edebilir.

Temmuz ayında görüldüğü gibi, yüksek BTC dominansı genellikle güçlü bir ralliden hemen önce gelir. Bu durum, BTC hakimiyetinin yaklaşık %47’ye ulaşmasının ardından piyasanın rekor seviyelere yükseldiği Ekim 2021’de açıkça gözlemlenebilir. Yüksek BTC hakimiyeti genellikle altcoin piyasasının değerinin düşük olduğunu ve yatırımcıları piyasaya çektiğini gösterir. Piyasada oluşan satın alma baskısı, daha sonra BTC fiyatına ivme kazandırır. Ancak makroekonomik ortam şu anda 2021’dekinden farklı. Federal Rezerv piyasadaki likiditeyi azaltmaya başladı. Bu, son iki yılda piyasada görülen ralli için önemli bir faktördü. Fed’in niceliksel sıkılaştırması Bitcoin‘de fiyat artışına engel olabilir. Analist Miles Deutscher Twitter’da şunları söyledi:

Bitcoin dominance, yükseliyor. Bu da muhtemelen rallinin devam edeceğini gösteriyor. Makroekonomik ortam, büyük ölçüde düşüş eğilimini koruyor, ancak kısa vadede ralli görmemiz için güçlü bir olasılık var.

Boğa Tuzağı Uyarısı!

Son zamanlardaki kötü performasa rağmen, önde gelen birçok altcoin, BTC ile birlikte yükselmeye başladı. Ancak analistler, BTC’nin bir aydan fazla bir süredir 32.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele ettiği göz önüne alındığında, bunun başka bir boğa tuzağı olabileceği konusunda uyarıyorlar. BTC’deki düşüş de daha büyük kayıplara neden olur.

Yine de, ABD borsaları bu hafta pozitif bir açılışa hazırlanırken, kripto para piyasasında kısa vadeli bir ralli görebiliriz. Önde gelen analistlere göre, BTC‘nin fiyat hareketi büyük oranda Fed’in alacağı faiz kararlarına bağlı. Ancak, uzun vadede piyasadaki iyimserlik devam ediyor.