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Bitcoin (BTC) yeni bir FUD dalgasıyla karşı karşıya kalırken, uzmanlar düşüşün derinleşebileceğine dikkat çekiyor.

‘Ufukta Somut Katalizör Yok’

2022 yılında Bitcoin fiyatı önemli kayıplar yaşadı. Bitcoin, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.000 dolara ulaştıktan sonra %75 oranında değer kaybetti. BTC, 2022’nin başından bu yana ise % 65 düştü. Sert düzeltmelerin çoğu, Bitcoin’in Haziran ortasına kadar 18.000 doların altına düştüğü 2022’nin ilk yarısında gerçekleşti. Analistler, 18.000 doların taban fiyatı olduğunu düşünüyordu. Kasım ayı başlarındaki FTX krizinden sonra daha fazla ivme kaybeden BTC, 16.000 doların altında düştü. Bitcoin, 2022’de çeşitli faktörler nedeniyle büyük darbe aldı. Ayı piyasası bunlarsan en önemlisi. Ancak mevcut ayı piyasası makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle farklı bir yapıda. Genel ekonomik durum da karamsar bir tablo çiziyor. 2022, Fed’in yüksek faiz oranlarını uyguladığı enflasyonist bir krize sahne oldu. ABD Federal Rezervinin zorunlu faiz oranı artışıyla birlikte, kripto paralar gibi daha riskli yatırımlar daha az karlı hale geliyor.

Güven kaybı da hala büyük bir sorun. Özellikle FTX iflası, kripto piyasasına olan güveni bir kez daha azaltarak devasa satış baskısına neden oldu. Uzmanlar, aylarca Bitcoin’in 5000 dolara düşüş senaryosunu tartıştı. Önde gelen platformlardan CryptoTicker analistlerine göre, birkaç faktör bu senaryoyu mümkün kılabilir. FTX krizi nedeniyle, kripto borsalarına ve diğer kripto projelerine olan güven neredeyse buhar oldu. Binance bir sonraki hedef haline gelirken, endişeler giderek büyüyor. Kilit faiz oranları, yeniden yükseltildi. Bitcoin fiyatı 17.000 dolardaki direnci kırdı ancak tutamadı. Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda BTC’nin 10.000 dolara ve hatta 5.000 düşme riski yüksek. Bununla birlikte, orta vadede, trendin tersine dönmesi 2023 yılında meydana gelebilir.

Bu Seviye Tutulmalı!

Uzmanlara göre, mevcut FUD dalgası olmasaydı Bitcoin‘in fiyatı kolay bir şekilde 20.000 dolara yükselebilirdi. Düşük enflasyon verileri umutları yeniden filizlendirdi ancak Fed’in şahin duruşu yeni bir karamsarlık süreci başlattı. Yıl sonuna sadece iki hafta olmasına rağmen Bitcoin tahmini yapmak zor. Bitcoin fiyatı önümüzdeki günlerde 17.000 doların altında kalırsa, 10.000 dolar senaryosu daha somut hale gelebilir. Fiyat kesinlikle önümüzdeki iki hafta içinde değişebilir.