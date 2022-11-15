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Bitcoin Çöküşünü Bilen Tecrübeli Analist Son Noktayı Koydu: Bunu Bekliyorum!

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist BTC fiyat hareketine dair önemli bir değerlendirmede bulundu. 
23:15
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist BTC fiyat hareketine dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

Analist, Bitcoin’de Taban Seviyeyi Açıkladı!

2018’de Bitcoin’in çöküşünü doğru tahmin eden analist, Bitcoin fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni bir strateji oturumunda deneyimli trader Tone Vays, 123.000 YouTube abonesine Bitcoin’in 2022’nin en düşük seviyesi olan 15.546 dolara düştüğünde “büyük olasılıkla  ayı piyasası tabanı oluşturduğuna inandığını söyledi. Analiste göre, şu anda hala bir dip oluşturma sürecindeyiz. Uzmanların yüzde 99’u BTC‘nin 11.000 dolara düşeceğini iddia ediyor. Önde gelen kurumlar bile Bitcoin’in 13.000 ila 12.000 dolar arasında yeni bir konsolidasyon sürecine gireceğini öngörüyor.  Ancak, Vays,  BTC’nin ilk şoku atlattığını ve muhtemelen 15.546 doların taban seviyesi olduğunu ifade ediyor.

Vays, genel piyasa duyarlılığını ölçmenin yanı sıra en sevdiği göstergelerden birinin Bitcoin için potansiyel bir tersine dönüş sinyali verdiğini söylüyor. Analist, Bitcoin‘de birikim sürecini takip eden bir gösterge olan Chaikin Money Flow (CMF) metriğinin yükseliş eğilimi gösterdiğini vurguluyor. Analiste göre, bu bir süredir gördüğü en iyi çizelgelerden biri. Haftalık ölçekte alarm verse de metrik toparlanmaya başladı. Güncel veriler, birikim sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Analist, geçmiş verileri incelediğinde  CMF göstergesinin doğruluk payının büyük olduğunu ve en güvendiği göstergelerinden biri olduğunun altını çiziyor. Bitcoin gün içinde %2,38 artışla 16.933 dolardan işlem görüyor.

Fed, En Önemli Faktör Konumunda!

Bitcoin’deki düşüşün henüz bitmediğine dair hala birçok teori var. FTX krizinin ortaya çıkmasından sonra, birçok analist ve kurum BTC tahminlerini güncellemeye başladı.  Yatırımcının aklındaki soru ise BTC’nin 15.000 doların altına düşüp düşmeyeceği. Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşmesi, kripto para piyasasının çoğunun beklemediği bir gelişmeydi. BTC, 21.000 dolara çıkmayı başarırken, birçok uzman 25.000 dolar hesapları yapıyordu.

Piyasa diken üzerindeyken, trader’ların ve yatırımcıların tepkisi ise  sanıldığı kadar kötü değildi. Birçok platform, dipten alımların devam ettiğini ortaya koyuyor.  Birçok uzman, BTC‘nin en olumsuz şartlarda bile ayakta kalabileceğine inanıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz politikasından vaz geçmesi gerekiyor.

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