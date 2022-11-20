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Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Bu Seviye Kaçınılmaz! Kanıt Sundu!

FTX krizinin etkileri devam ederken, kritik rapora işaret eden analistin açıklaması piyasalarda endişeye neden oldu
12:00
20 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX krizinin etkileri devam ederken, kritik rapora işaret eden analistin açıklaması piyasalarda endişeye neden oldu.

Peter Schiff: ‘ İşte Bitcoin’inlerinizi Satmanız İçin Somut Neden!’ 

Yatırım şirketi Euro Pacific Capital’ın baş ekonomisti Peter Schiff, 869.000 Twitter takipçisine Bitcoin’e(BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakın tarihli bir tweet’te Schiff, yatırım şirketi Grayscale fonunda %46’lık tarihi bir indirim olduğuna dikkat çekiyor. Kripto para sektörünün bu gelişmeden ötürü endişe duyması gerektiğini belirten analist, Bitcoin’in gerçekten başının belada olduğunu iddia ediyor. Grayscale‘in Bitcoin Trust’ı (GBTC), yaklaşık 16.688 dolarlık mevcut piyasa değerine kıyasla Bitcoin başına yaklaşık 9.562 dolarlık değer ile %43 indirimle işlem görüyor. Benzer şekilde, Ethereum Trust (ETHE), yaklaşık 1.219 dolarlık mevcut piyasa değerine kıyasla %41 indirimle, Ethereum başına yaklaşık 718 dolardan işlem görüyor. Bu kritik veriler, yatırımcı hissiyatına ve piyasaya dair karamsarlığı gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların GBTC’ye yönelik ilgisi prim fiyatındaki artışı da tetikliyor. Fakat fiyat düştüğünde ve Bitcoin’e ilgi ivme kaybettiğinde de tersi bir durum meydana geliyor ve GBTC fiyatı, Bitcoin fiyatının da altına düşüyor ve indirimli şekilde satılıyor.

Uzmanlara göre, bu durum  Genesis Trading ve Grayscale’in ana şirketi olan Digital Currency Group’un iflas durumlarıyla ilgili korkuların artmasından kaynaklanıyor. Gemini de dahil olmak üzere birçok merkezi borsa için kripto kerdi verme platformu olan Genesis Trading’in şu anda bir likidite krizinden geçtiği için para çekme işlemlerini askıya aldığını belirtmekte fayda var.  Son olaylar, Grayscale Bitcoin Trust’ın potansiyel olarak Bitcoin için en büyük risk haline gelmesine yol açtı. Grayscale dün  yaptığı bir duyuruyla bu endişeleri reddetti. Grayscale’e göre, firmanın yatırım ürünlerinin altında yatan tüm dijital varlıklar Coinbase Custody’de saklanıyor ve yalnızca GBTC’ye ait.  Grayscale, şirketin kurallarının Grayscale’in yatırım ürünlerinin temel varlıklarının ödünç verilmesini veya ödünç alınmasını yasakladığını ekledi. Bu arada Bitcoin, an itibariyle 16.688 dolardan işlem görüyor. Grayscale’in GBTC’sinin indirimli fiyatı, birçok kişinin korktuğu gibi Bitcoin’in spot piyasadaki değerine zarar vermedi.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir!

Kripto para piyasası yeni bir kriz döneminden geçerken, Peter Schiff gibi Bitcoin karşıtları bu fırsatı kaçırmıyor, Schiff, altının gerçek değer deposu olduğunu savunurken, yüksek volatilite nedeniyle Bitcoin’in uzun vadede işe yaramaz bir varlık olduğunu iddia etti. Kripto para piyasasına büyük darbe vuran  FTX borsasının çöküşünün ardından Schiff, Bitcoin’in daha da düşeceğini iddia etti. Ekonomiste göre, BTC 10.000 dolara kadar çakılabilir.

Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.

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