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Kritik Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Bu Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, ortaya çıkan güncel raporlar ve analist yorumları endişeye neden oluyor. 
13:00
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, ortaya çıkan güncel raporlar ve analist yorumları endişeye neden oluyor.

Glassnode: Uzun Vadeli Yatırımcılar, Baskı Altında!

FTX krizi küresel çapta yankı uyandırırken,  Bitcoin (BTC) ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. BTC, %1,68 düşüş ve 318 milyar dolarlık piyasa değeri ile an itibariyle 16.571 dolardan işlem görüyor.  Şimdiye kadar uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, BTC’lerini ellerinde tutmaya yönelik büyük bir kararlılık gösterdiler. Ancak, güncel veriler bu  yatırımcıların ciddi bir finansal stres döneminden geçiyorlar. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode, uzun vadeli yatırımcıların MVRV oranlarına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları şu anda ciddi bir finansal stres yaşıyor ve gerçekleşmemiş kayıplarda ortalama %33’lük bir orana sahip. Bu, ortalama olarak %36’lık gerçekleşmemiş bir kayıpla zirve yapan 2018 ayı piyasasının en düşük seviyeleriyle karşılaştırılabilir.

Yukarıdaki grafikte de görebileceğimiz gibi, uzun vadeli yatırımcılar en son benzer bir stres altına girdiğinde, Bitcoin fiyat trendi konusunda büyük bir dönüm noktasına ulaşmıştı. Bu, Bitcoin’de dip seviyenin neredeyse ulaşıldığına dair bir işaret olabilir. Ancak, rapor genel olarak büyük bir satış baskısına işaret ediyor. FTX çöküşü, BTC yatırımcılarını coin’lerini borsadan uzaklaştırmaya ve kendi kendine saklamayı seçmeye zorladı. FTX olayının ardından, merkezi borsalardan çok sayıda coin taşındı. Glassnode raporuna göre, borsalardan 7 gün içinde 72,900 BTC taşındı. Bu, tarihteki toplam BTC bakiyesindeki en büyük net düşüşlerden biri oldu. Bu, geçmişteki yalnızca üç dönemle karşılaştırılır; Nisan-2020, Kasım-2020 ve Haziran-Temmuz 2022.

Peter Schiff: Bu Senaryoya Hazır Olun!

Ancak Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.

Koşullar değişmezse, kripto paraları daha büyük bir felaket bekliyor. Schiff, daha önce BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini iddia etmişti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden eski günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. Birçok kurum ve analist BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, FTX krizi de risk teşkil etmeye devam ediyor.

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