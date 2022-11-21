Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de Büyük Çöküşü Öncesinde Duyuran İsimden “Yeni Trend” Uyarısı

Geçen yıl Bitcoin'de (BTC) boğa piyasasının sonunun geldiğini öncesinde duyurmasıyla bilinen Pentoshi, BTC için yeni bir trendin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.
16:00
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yıl Bitcoin‘de (BTC) boğa piyasasının sonunun geldiğini öncesinde duyurmasıyla yakından takip edilen kripto para analisti Pentoshi, BTC için yeni bir trendin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Bitcoin’de Yatay Hareket Dönemi Başlıyor

Kripto para sektöründe Pentoshi olarak bilinen anonim kripto para analisti, 650 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin fiyatının dibe vurmasının yakın olduğuna inandığını söyledi. Bununla birlikte, Bitcoin’in dibe vurmasının yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı anlamına gelmediğinin de altını çizerek şunları söyledi:

BTC fiyatı dibe yakın olsa da, zaman bakımından yakın olması pek olası değil. Zaman sahip olduğumuz en değerli varlıktır. Olasılıklar, zamanın çoğunu yanlamasına geçireceğimizi söylüyor.

Pentoshi’nin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, BTC‘nin önümüzdeki aylarda yatay bir seyir izlemesini öngördüğü, bunun için Bitcoin’in yıl boyu süren düşüş trendinin artık sonuna gelindiğini tahmin ettiği görülüyor.

Kripto para analistinin bu öngörüsü Bitcoin’in önceki boğa piyasasını ateşleyen katalizörlerin artık ortadan kalkmış olmasından kaynaklanıyor:

Son boğa piyasasına hangi koşulların yol açtığını sormamız gerekiyor? Bu koşullar şimdi var mı ya da yine bu kadar uç noktalarda mı olacaklar? Tüm dünya parasal teşviklerle, niceliksel gevşemeyle, negatif ya da sıfır faizlerle, maaş çeki koruma programı ‘kredileriyle’, Fed’den ayda 120 milyar dolar yardımla paraya boğuldu. Dolayısıyla, haftalık olarak dibi aramak ve haftalık olarak dibin yakın olduğunu söylemek popüler olsa da, en azından zaman ekseninde bunu destekleyecek pek bir şey yok. Sadece fiyat ekseninde, 69 bin dolardan 16 bin dolara gelinen yolda dibe daha yakın olduğumuzu anlamak için dahi olmaya gerek yok.

Konsolidasyon Dönemi Ne Kadar Sürecek?

Pentoshi, Bitcoin‘in konsolidasyonda geçireceği sürenin muhtemelen makro ortamdaki değişikliklerle belirleneceğini belirterek, “Daha hızlı bir değişime yol açabilecek şeyler, küresel finansal koşullarda bir değişiklik olmasıyla oalbilir. Eğer bu gerçekleşirse, dibi satın almak gerçekten önemli değil çünkü TRENDLER genellikle yıllarca sürdüğü için ZAMAN + fiyat sizin tarafınıza olur.” ifadelerini kullandı.

En büyük kripto para Bitcoin, gün içinde 15 bin 943 dolara kadar gerilemesinin ardından bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar toparlanmayla 16 bin 125 dolardan el değiştiriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Son Dakika: FTX Saldırganı Kripto Paraları Düşürüyor! Yeni Hamlesi Şok Etti!
Son Dakika: FTX Saldırganı Kripto Paraları Düşürüyor! Yeni Hamlesi Şok Etti!
Bitcoin ve Altcoin Fiyat Tahmini! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin ve Altcoin Fiyat Tahmini! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022