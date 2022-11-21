Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yıl Bitcoin‘de (BTC) boğa piyasasının sonunun geldiğini öncesinde duyurmasıyla yakından takip edilen kripto para analisti Pentoshi, BTC için yeni bir trendin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Bitcoin’de Yatay Hareket Dönemi Başlıyor

Kripto para sektöründe Pentoshi olarak bilinen anonim kripto para analisti, 650 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin fiyatının dibe vurmasının yakın olduğuna inandığını söyledi. Bununla birlikte, Bitcoin’in dibe vurmasının yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı anlamına gelmediğinin de altını çizerek şunları söyledi:

BTC fiyatı dibe yakın olsa da, zaman bakımından yakın olması pek olası değil. Zaman sahip olduğumuz en değerli varlıktır. Olasılıklar, zamanın çoğunu yanlamasına geçireceğimizi söylüyor.

Pentoshi’nin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, BTC‘nin önümüzdeki aylarda yatay bir seyir izlemesini öngördüğü, bunun için Bitcoin’in yıl boyu süren düşüş trendinin artık sonuna gelindiğini tahmin ettiği görülüyor.

Kripto para analistinin bu öngörüsü Bitcoin’in önceki boğa piyasasını ateşleyen katalizörlerin artık ortadan kalkmış olmasından kaynaklanıyor:

Son boğa piyasasına hangi koşulların yol açtığını sormamız gerekiyor? Bu koşullar şimdi var mı ya da yine bu kadar uç noktalarda mı olacaklar? Tüm dünya parasal teşviklerle, niceliksel gevşemeyle, negatif ya da sıfır faizlerle, maaş çeki koruma programı ‘kredileriyle’, Fed’den ayda 120 milyar dolar yardımla paraya boğuldu. Dolayısıyla, haftalık olarak dibi aramak ve haftalık olarak dibin yakın olduğunu söylemek popüler olsa da, en azından zaman ekseninde bunu destekleyecek pek bir şey yok. Sadece fiyat ekseninde, 69 bin dolardan 16 bin dolara gelinen yolda dibe daha yakın olduğumuzu anlamak için dahi olmaya gerek yok.

Konsolidasyon Dönemi Ne Kadar Sürecek?

Pentoshi, Bitcoin‘in konsolidasyonda geçireceği sürenin muhtemelen makro ortamdaki değişikliklerle belirleneceğini belirterek, “Daha hızlı bir değişime yol açabilecek şeyler, küresel finansal koşullarda bir değişiklik olmasıyla oalbilir. Eğer bu gerçekleşirse, dibi satın almak gerçekten önemli değil çünkü TRENDLER genellikle yıllarca sürdüğü için ZAMAN + fiyat sizin tarafınıza olur.” ifadelerini kullandı.

En büyük kripto para Bitcoin, gün içinde 15 bin 943 dolara kadar gerilemesinin ardından bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar toparlanmayla 16 bin 125 dolardan el değiştiriyor.