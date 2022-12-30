Bitcoin'deki (BTC) büyük çöküşleri öncesinden haber vermesiyle tanınan isim yatırımcılara seslendi ve yeni bir çöküşün yaklaştığını belirterek bazı altcoin'lerin yüzde 60'ın üzerinde değer kaybedebileceğini söyledi.

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Bitcoin‘deki (BTC) büyük çöküşleri öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Capo, yatırımcılara seslendi ve yeni bir çöküşün yaklaştığını belirterek bazı altcoin’lerin yüzde 60’ın üzerinde değer kaybedebileceğini söyledi.

Çöp Altcoin’lerde Büyük Çöküş Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, 690 binden fazla Twitter takipçisine, finansal piyasalar kötü görünse de, koşulların altcoinler için çok daha kötü göründüğünü belirterek “Tüm piyasa kötü görünüyor. Mesele şu ki bazı altcoin’ler daha da kötü görünüyor. Eğer altcoin’ler buradan ortalama yüzde 50 – yüzde55 değer kaybederse, saf çöp altcoin’ler kolayca yüzde 60 – yüzde 90 değer kaybedebilir. Güvende kalın.” dedi.

Capo kısa bir süre önce en büyük altcoin Ethereum (ETH) için ayı piyasasında yeni dip öngörüsünde bulunmuştu. Analiste göre BTC 12 bin dolara kadar düşebilirken, önde gelen akıllı sözleşme platformu 600-650 dolara kadar gerileyebilir:

Unutmayın: Trend hala düşüş yönünde. Göstergeler tam kapitülasyon olayına işaret ediyor. Kötü haberler yakında gelmeli. BTC 12 bin dolara, ETH 600 dolar – 650 dolara düşebilir.” dedi.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 16 bin 525 dolardan, Ethereum ise bin 193 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin İçin Yeni Dip Uyarısı

Capo, daha önce de Bitcoin boğalarının mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15 bin 700 dolardan bir ralliyi ateşlemiş olabileceğini, ancak bu sıçramanın Bitcoin’in Haziran ayındaki yukarı yönlü rallileri sırasında görülenlerden önemli ölçüde daha küçük çaplı olduğunu söylemişti:

Her sıçrama daha küçük bir sıçrama oluyor. Daha düşük dipler ve daha düşük tepeler. Destek direnç haline geliyor. 12 bin dolar adeta bir mıknatıs gibi fiyatı kendine çekecek.

Analist, o sırada çoğu Bitcoin yatırımcının çoktan su altında kaldığını ve gelecekteki yükselişe hazırlıklı olmadığını belirtti: