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Bitcoin’deki Büyük Çöküşleri Bilen İsimden O Altcoin’ler İçin Korkunç Uyarı: En Az Yüzde 60!

Bitcoin'deki (BTC) büyük çöküşleri öncesinden haber vermesiyle tanınan isim yatırımcılara seslendi ve yeni bir çöküşün yaklaştığını belirterek bazı altcoin'lerin yüzde 60'ın üzerinde değer kaybedebileceğini söyledi.
13:10
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘deki (BTC) büyük çöküşleri öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Capo, yatırımcılara seslendi ve yeni bir çöküşün yaklaştığını belirterek bazı altcoin’lerin yüzde 60’ın üzerinde değer kaybedebileceğini söyledi.

Çöp Altcoin’lerde Büyük Çöküş Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, 690 binden fazla Twitter takipçisine, finansal piyasalar kötü görünse de, koşulların altcoinler için çok daha kötü göründüğünü belirterek  “Tüm piyasa kötü görünüyor. Mesele şu ki bazı altcoin’ler daha da kötü görünüyor. Eğer altcoin’ler buradan ortalama yüzde 50 – yüzde55 değer kaybederse, saf çöp altcoin’ler kolayca yüzde 60 – yüzde 90 değer kaybedebilir. Güvende kalın.” dedi.

Capo kısa bir süre önce en büyük altcoin Ethereum (ETH) için ayı piyasasında yeni dip öngörüsünde bulunmuştu. Analiste göre BTC 12 bin dolara kadar düşebilirken, önde gelen akıllı sözleşme platformu 600-650 dolara kadar gerileyebilir:

Unutmayın: Trend hala düşüş yönünde. Göstergeler tam kapitülasyon olayına işaret ediyor. Kötü haberler yakında gelmeli. BTC 12 bin dolara, ETH 600 dolar – 650 dolara düşebilir.” dedi.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 16 bin 525 dolardan, Ethereum ise bin 193 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin İçin Yeni Dip Uyarısı

Capo, daha önce de Bitcoin boğalarının mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15 bin 700 dolardan bir ralliyi ateşlemiş olabileceğini, ancak bu sıçramanın Bitcoin’in Haziran ayındaki yukarı yönlü rallileri sırasında görülenlerden önemli ölçüde daha küçük çaplı olduğunu söylemişti:

Her sıçrama daha küçük bir sıçrama oluyor. Daha düşük dipler ve daha düşük tepeler. Destek direnç haline geliyor. 12 bin dolar adeta bir mıknatıs gibi fiyatı kendine çekecek.

Analist, o sırada çoğu Bitcoin yatırımcının çoktan su altında kaldığını ve gelecekteki yükselişe hazırlıklı olmadığını belirtti:

Sadece buradaki yorumları okuyun ve çoğu insanın 17 bin dolar veya üzerinde sıkışıp kaldığına ve başka bir düşüşü kaldıramayacağına dair ikinci bir onay alacaksınız. Daha önce de söylediğim gibi, çoğu insan yaklaşmakta olan şeye hazırlıklı değil ve bu da bunu gösteriyor.

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