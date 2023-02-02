Arcane Research tarafından 31 Ocak'ta paylaşılan bir tweet'e göre lider kripto para Bitcoin'e yönelik kurumsal ilgi artmaya devam ediyor.

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Arcane Research tarafından 31 Ocak’ta paylaşılan bir tweet’e göre, Bitcoin‘in (BTC) artışı bir nebze olsun yavaşlarken, buna rağmen, Bitcoin’e yönelik kurumsal ilgi artmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Kurumsal İlgi

Yapılan açıklamalara göre Bitcoin’e yönelik yüksek kurumsal ilginin bir göstergesi de Bitcoin’e yönelik artan CME open interest’i oldu. Arcane Research’e göre, borsa yatırım fonlarıyla (ETF‘ler) ilgili olmayan Bitcoin’deki open interest oranı %53’ten %57’ye yükseldi.

Bu artış, Bitcoin vadeli işlemlerinde kurumsal yatırımcıların güçlü varlığıyla birlikte olumlu bir işaret olarak nitelendiriliyor. Açıklamalara göre CME, Bitcoin fiyatının belirlenmesinde kilit bir rol oynadı ve Ekim 2020 ve Nisan 2021’de piyasadaki önemli değişimlerin arkasındaki itici güç oldu.

Öte yandan artan kurumsal ilgiyle birlikte BTC‘nin zımni volatilitesi de azaldı. Geçtiğimiz yedi gün içinde Bitcoin nispeten sabit kalarak 23.000 dolar civarında işlem gördü ve bu durum zımni volatilitenin azalmasını sağladı.

Verilere göre yazının yayına hazırlandığı sırada, zımni volatilite daha uzun zaman dilimleri için bile düşük seviye olarak görülen 50’lerdeydi. Bu durum, opsiyon piyasası ,piyasada daha yavaş bir tempo öngördüğü için Kasım ayı başlarında görülen seviyelere benzer bir tablo çiziyor.

Bireysel Yatırımcıların İlgisi

Yapılan açıklamalara göre Bitcoin türev piyasasına artan kurumsal ilginin yanı sıra bireysel yatırımcılar da Bitcoin’e ilgi duymaya başladı. Glassnode’a göre, adreslerinde 0,01’den fazla coin bulunduran adreslerin sayısı geçtiğimiz ay arttı.

Buna ek olarak birden fazla coin tutan Bitcoin adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,21 milyona ulaştı.

Ancak analistler bir satış baskısının da olabileceğini ifade ediyor. Artan satış baskısının bir göstergesi Santiment tarafından paylaşılan MVRV oranı. Bu, Bitcoin’i elinde tutan adreslerin çoğunun pozisyonlarını satmaları halinde kar edebileceğini gösteriyor.

Long/short göstergesi ise negatif ve bu da pozisyonlarını satarak en çok kâr edecek olanların kısa vadeli sahipler olacağını gösteriyor. Bu kısa vadeli stratejiye sahip yatırımcıların varlıklarını satmaya mı yoksa HODL’a devam etmeye mi karar vereceğini ise zaman gösterecek.