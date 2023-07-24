Yeni haftanın ilk gününe çarpıcı bir düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki volatilite haftanın ilk gününde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Son haftalarda 29.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş yönlü bir başlangıç yaptı. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 29.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

BTC‘nin toplam işlem hacminde son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %90’a yakın bir artış gerçekleşti. Bitcoin’in toplam piyasa hakimiyeti ise (BTC.D) şu anda CMC verilerine göre %48,8 seviyelerinde.

Lider kripto para birimi BTC‘deki değer kaybının etkisiyle piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de haftanın ilk gününde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise gün içerisindeki düşüşlerin ardından CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’ten fazla değer kaybeden Ethereum (ETH), 1840 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Öte yandan gün içerisinde piyasadan pozitif ayrışan Dogecoin (DOGE), piyasadaki düşüş eğilimine karşın son 24 saatte %4’ün üzerinde bir yükseliş kaydederek 0,075 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.