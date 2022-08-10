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Bitcoin (BTC) Yeniden 24 Bin Doların Üzerine Çıktı! Neler Oluyor?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayınlanmasıyla Bitcoin (BTC) fiyatı hızla yükseldi ve 24 bin doların üzerine çıktı.
16:24
10 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayınlanmasının ardından en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı hızla yükseldi.

Yeniden 24 Bin Doların Üzerine Çıktı

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,7 beklentiye (önceki açıklanan yüzde 9,1) karşın yüzde 8,5 olarak gelmesi bir bütün olarak kripto para piyasalarında sert yükselişi neden oldu. Bitcoin, ABD Temmuz ayı TÜFE verilerinin açıklanması öncesi 22 bin 600 dolarlık yerel dip bölgesine kadar geriledi. BTC, beklentilerin altında kalan ABD TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından doğrudan 24 bin doların üzerine çıktı.

Fed yetkilileri, 27 Temmuz’daki son FOMC toplantısının ardından yüzde 2,25 ile yüzde 2,5 aralığında ikinci bir 75 baz puanlık artışı beklentisi açıkladı. Bir sonraki FOMC toplantısı 20-21 Eylül’de yapılacak ve Fed’in güçlü işgücü piyasasıyla ve ortalama saatlik kazançların ardından elinin güçlendiği ve önemli bir faiz artırımına gideceğine dair spekülasyonlar artacak gibi görünüyor.

Şu anda ABD’de iki resmi enflasyon ölçütü bulunuyor. Bunlar;  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE). TÜFE, ABD’li tüketicilerin ürün ve hizmetler için yaptıkları ödemelerin fiyatlarındaki aylık değişimi ölçektedir. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), TÜFE’yi, toplam ABD tüketici harcamalarını temsil eden bir mal ve hizmet sepeti için fiyatların ağırlıklı ortalamasını alarak hesaplamaktadır. Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) ise ev eşyaları ve hizmet fiyatlarındaki değişimi ölçmek için kullanılır. Bu endeksteki artışlar enflasyona, düşüşler ise deflasyona işaret eder.

Federal ve eyalet yönetimler ve işletmeler TÜFE‘yi kullanmaktadır. Buna karşılık PCE, FOMC’yi enflasyonla mücadelede izlediği politika hakkında bilgilendiren önemli bir veridir.

Gözler Bir Sonraki FOMC Toplantısında

Analistler, PCE’nin yükselmesini ve beklentileri aşabileceği üzerinde duruyor. Bu da Fed’in Eylül ayında önemli bir faiz artırımına gitmesi konusunda baskıya neden olabilir. Ancak son TÜFE verileri, Fed’in yaptığı  faiz artırımlarının ABD ekonomisinin dengelenmesi için işe yaradığını gösteriyor.

Tüm bunlarla birlikte, Citigroup ekonomistleri, güçlü istihdam rakamları ve beklenenden daha yüksek ücret artışıyla 75 baz puanlık bir faiz artırımının masada olduğunu savunuyor. Ancak PCE’nin beklenenden daha yüksek olması durumunda 100 baz puanlık bir artış ihtimali de söz konusu olabilir. Yatırımcı Stanley Druckenmiller, şu anda yüzde 2,33 seviyelerinde bulunan Fed fonlama oranın TÜFE’nin üzerine çıkmadan enflasyonun hiçbir zaman yüzde 5’in altına düşmeyeceğine dikkat çekti. Bunu akılda tutarak, eğer Fed enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddiyse yüzde 9 fonlama oranını hedeflemesi gerekiyor.

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