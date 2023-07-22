Son haftalarda nispeten yatay bir seyir izleyen Bitcoin (BTC), 29.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. BTC’deki güncel durumu değerlendiren analist, lider kripto para birimi adına iki farklı olası senaryoya değindi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist,

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, son haftalarda nispeten daha yatay bir seyir izlemeye başladı. Bu süreçte 29.500 dolar fiyat seviyeleri ile 31.500 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olan Bitcoin (BTC), hafta sonuna yükseliş ile başlasa da henüz 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşamadı. Ayrıca BTC’nin toplam işlem hacminde de son 24 saatte %30’a yakın bir düşüş kaydedildi.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %0,2’lik artış ile 1,2 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte yaklaşık 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC‘de iki farklı senaryoya dikkat çekti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile kritik fiyat seviyelerine dikkat çekti. Analist, BTC‘nin yakın vadede kritik direnç seviyelerini aşamaması durumunda yeniden 29.000 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Öte yandan kritik seviyelerin aşılamaması durumunda BTC’nin 29.000 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öne süren analist, olası bir yükseliş senaryosuna da değindi.

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin‘in yakın vadede sırasıyla 30.200 dolar ve 30.400 dolar fiyat seviyelerini aşması durumunda yükselişlerine hız kazandırabileceğini belirtti. Analiste göre Bitcoin’in bu seviyeleri aşması ile birlikte 31.500 dolar fiyat seviyelerine varan güçlü bir yükseliş gerçekleşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.