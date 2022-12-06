Kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) son durum ne? Yatırımcıların beklediği fiyat artışı başlayacak mı?

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Piyasalarda etkisini sürdüren kripto kışı etkisini artırırken kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), FTX çöküşünün etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Bitcoin ve Ethereum’un fiyat hareketinde etkin rol oynayan seviyeler hangileri?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin son dört gün boyunca 20 günlük EMA seviyesi olan 16.979 dolar yakınında işlem gördükten sonra 5 Aralık tarihinde bir yükselme girişiminde bulundu. Ancak günün mum çubuğu grafiğindeki uzun fitil daha yüksek seviyelerde, yatırımcıların yoğun satış yaptığını gösteriyor.

Kripto para biriminde hakimiyet elde etmeye çalışan ayıların 17.622 dolar ile 50 günlük SMA seviyesi olan 18.223 dolar arasındaki üst bölgeyi ciddi bir şekilde savunması bekleniyor. Bitcoin fiyatı belirtilen bölgeden aşağı yönlü döner ama 20 günlük EMA’nın altına gerilemezse, bu durum yatırımcıların kripto para birimini düşük seviyelerde satın aldığının bir işareti olabilir. Belirtilen durumda da Bitcoin’in 20.000 dolara ve sonrasında 21.500 dolara yükselme olasılığını artırabilir. Alternatif olarak, kripto para biriminin fiyatı genel dirençten düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, BTC/USDT paritesi birkaç gün boyunca 15.476 dolar ile 18.200 dolar arasında konsolide olabilir.

Ethereum (ETH)

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum 3 Aralık tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.251 doların altına geriledi ancak boğalar mevcut konumu korudu. Bu durumda alıcıların 20 günlük EMA’yı ciddi bir şekilde savunduğunu gösterebilir.

Bununla birlikte 20 günlük EMA kademeli olarak yükselmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktanın hemen üzerinde, belirtilen durumunda boğaların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösterebilir. Ayrıca tüm bu olasılıklar kripto para biriminin 50 günlük SMA seviyesi olan 1.334 doların üzerinde bir kırılma olasılığını arttırabilir. Kırılım gerçekleşirse, ETH/USDT paritesi ivme kazanabilir ve büyük bir barikat görevi görebilecek azalan kanalın direnç çizgisine yükselebilir. Varsayımın aksine aşağı yönlü bir fiyat hareketiyle 1.236 doların altında bir kırılma ve kapanış, ayıların bir geri dönüş girişiminde bulunduğunu gösterebilir. Ardından parite 1.150 dolara kadar gerileyebilir.