BTC fiyatı geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerine son derece yakın ve 2022’nin en iyi haftalık kapanışına yaklaşıyoruz. Ayın ilk haftalık kapanışı çok önemli ve 46.000 doların üzerinde bir kapanış kısa vadeli fiyat performansına ciddi katkı sağlayabilir. Elbette Bitcoin’in güçlü kaldığı piyasalarda altcoinlerin de yükselişe geçmesi gerekir. Kısa ve orta vadeli beklentileri ele alıyoruz.

Bitcoin (BTC)

BTC/USD, hafta sonu boyunca birkaç sürpriz sunmuştu ve bir gecede, yatırımcılar 45.500 dolara düşüş yaşadı. Şimdi, 2022 yıllık açılışı olan 46.200 doların üzerinde potansiyel bir haftalık ikinci kapanış için ihtimaller artıyor. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 46.600 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe cumartesi günü, haftalık kapanışın ötesinde daha geniş bir resimde değerlendirmesini yaptı.

“Bitcoin burada hala kritik bir seviyede kalıyor, bu nedenle 45 bin doların üzerinde kalırsak yükselişin devam etme ihtimalini mümkün görüyorum”.

Van de Poppe, diğerleri gibi, son dönemdeki gücüne dayanarak önümüzdeki hafta Bitcoin’in 50.000 dolar seviyesini test etmesini bekliyor.

Altcoinler Yorum

Bu arada kripto pazarlarına girişleri kapsayan veriler, geçen hafta altcoinler için artan iştahı gösterdi. Zincir içi analitik firması Glassnode‘un kurucu ortakları Yann Allemann ve Jan Happel’in belirttiği gibi, bu altcoin girişleri dikkat çekiyor.

Geçen hafta toplam girişler yaklaşık 200 milyon dolardı ve Bitcoin girişlerin yaklaşık yarısından sorumluydu. Kısa vadedeki risk iştahı, makro faktörlerin yol açtığı bir risk varlık bozgununun tahminleriyle çelişiyordu, yine de analistlerin ikinci çeyrekte beklediği şey buydu.

Önümüzdeki günlerde Ukrayna geriliminin durulması ve barış görüşmelerinin başarıya ulaşması risk piyasalarındaki rahatlamayı artıracaktır. FED’in zayıf fakat sürekli faiz artışları hali hazırda fiyatlandı. Devam edilen regülasyon çalışmalarının ve Ukrayna geriliminin kurduğu baskının da artık etkisini yitirmesi gerekiyor. Birçok kripto para analisti 2022’nin sonuna kadar Bitcoin’in altı haneli fiyat hedefine ulaşabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.