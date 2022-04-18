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Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Neden Yükseliyor?

Bitcoin ve altcoinlerin yükselişine sebep olan gelişme. Kripto paralar neden yükseliyor?
21:35
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Saatler 20:00’a yaklaştığında BTC ani bir atakla 40.500 dolara yükseldi, peki bu yükselişin arkasındaki gelişme neydi? En büyük kripto para biriminin bugün 38.500 dolara kadar gevşemesi sürpriz olmadı, DXY ve altın fiyatları yükselişe geçtiğinde BTC genellikle zayıf hareket ediyor. Akşam gelen habere kadar Bitcoin için daha fazla düşüş bekleniyordu.

Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?

Bloomberg haberine göre SEC, ABD seçimlerinden önce spot Bitcoin ETF onayını vermeyecek. Enteresan şekilde bu haber sosyal medyaya düştüğü an fiyata pozitif etki etti ve fiyat yükselmeye başladı. VanEck CEO’su yayında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi;

“VanEck spot Bitcoin ETF başvurusunun seçimlerden önce onaylanmasına ihtimal vermiyorum”.

Bugün Ripple CTO’su da SEC ve kripto para düzenlemeleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. ThinkingCrypto sunucusu Tony Edward, Ripple CTO’su David Schwartz ile yakın zamanda yaptığı bir programda, David Schwartz devam eden SEC davası, Ripple’ın gelecek için geliştirme vizyonu ve Başkan Biden’ın en son yürütme emri hakkındaki görüşleri hakkında konuştu.

Devam eden dava hakkındaki görüşlerinden bahseden Schwartz, net bir düzenleyici politikanın eksikliğinin inovasyonu Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaklaştırdığını doğruladı. Ayrıca, dünyada başka hiçbir ülkenin XRP’yi menkul kıymet olarak görmediğini ve çeşitli ABD yetkililerinin XRP’yi birçok kez para birimi olarak tanıladığını söyledi. Kripto yürütme emri konusuna değinen David Schwartz, bunu olumlu bir işaret ve doğru yönde bir hareket olarak tanımlıyor. Ayrıca, emrin Beyaz Saray’ın kripto arenasında net bir düzenleyici çerçeve istediğinin bir işareti olarak geldiğini belirtti.

“Hükümet, harekete geçmeli. Korku olduğu için hükümetin hiçbir şey yapmaması daha kötü olacak ve dolandırıcılık artacak. Kriptoyu doğru bir şekilde elde etmek önemli ve bence net bir düzenleyici çerçeve için baskı olması iyi bir şey”.

ABD ve Kripto Para Düzenlemesi

Gary Gensler, kripto dünyasının büyük bir kısmının SEC tarafından denetime alınmasını istiyor. Ancak dijital varlık firmaları ve yatırımcı grupları için lobiciler ve avukatlar, SEC’in düzenlenmiş borsaları geniş bir kripto platformunu kapsayacak şekilde tanımlama şeklini genişletebileceğine inandıkları Şubat ayı teklifine karşı çıkıyorlar. Ve onlar bunun için bürokratik savaşa hazırlanırken, SEC aynı modeli izliyor gibi görünen başka bir öneride bulundu.

SEC’in sözde alternatif ticaret sistemleri düzenlemelerini sıfırlayacak ve bir borsayı neyin oluşturduğunun tanımını genişletecek olan ilk kural teklifi için ajans, çalışmalarını devam ettiriyor.

Washington’daki Blockchain Derneği’nin kıdemli politika yöneticisi Sarah Milby, teklifin kripto firmalarının “düzenlemeye giden bir arka kapı yolu” olarak gördüğü kötü bir politika olduğunu savunarak, “Bu kuralın yürürlüğe girmesi halinde sektör için potansiyel bir tehdit olduğunu düşünüyoruz” dedi. ” Ajansın geliştirdiği kurallarda “daha açık sözlü” olması gerektiğini söyledi.

ConsenSys’in kıdemli danışmanı ve küresel düzenleyici meseleler müdürü Bill Hughes şunları söyledi;

“Kuralın 654 sayfasında kripto, blok zinciri veya DeFi‘den bahsedilmiyor, ancak bu teklifin kripto için geçerli olup olmadığı, ne kadar geniş yazıldığı göz önüne alındığında çok açık bir sorudur. Bu tür bir şeffaflık, tam olarak federal kural koyma prosedürlerinin sağlamayı amaçladığı şeydir”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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