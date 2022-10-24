Bitcoin (BTC) nihayet uzun zamandır beklenen yükselişin eşiğinde olabilir mi? Kripto para analisti Scott Redler, BTC'de yeni bir rallinin fitilinin ateşlenmek üzere olduğunu iddia etti.

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Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Scott Redler, yakın zaman önce attığı bir tweet’te, bir başka önemli Bitcoin (BTC) rallisinin fitilinin ateşlenmek üzere olduğunu iddia etti.

“Bitcoin Fiyatının Yükseliş Vakti Geldi”

Kripto para analisti ve trader’ı Scott Redler, en büyük kripto paranın nihayet yükselmesinin vaktinin geldiğini söyledi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında 19 bin 313 dolardan işlem gören Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 1’e yakın değer kazandığı görülüyor. Piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, art arda üç günde yeşil mum yakmayı başardı. BTC, 4 Ekim’de ulaştığı 20 bin 496 dolardaki yerel zirvesinin yüzde 5,64 altında fiyatlanıyor.

Redler’in son yorumu, dünyanın en büyük kripto parasının birkaç hafta boyunca çok dar bir aralıkta işlem görmesinin ardından geldi. Daha öncesinde bildirdiğimiz gibi, Bitcoin’in volatilitesi son iki yıldır ilk kez geçen hafta S&P 500‘ün altına düştü. Aynı zamanda, son derece yüksek türev hacimleri bunun yalnızca fırtına öncesi bir sessizlik olduğunu gösteriyor. Arcane Research analisti Vetle Lunde geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in bir başka devasa bir rallinin eşiğinde olduğu öngörüsünde bulunarak bu sessizliğin bozulacağını söylemişti.

Bitcoin’de Tehlike Geçti mi?

Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz yılın Kasım ayında ulaştığı 69 bin 44 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 70’ten fazla düştü. Redler, geçtiğimiz ay Bitcoin fiyatının 2022’nin en düşük seviyesi olan 17 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde kalamaması halinde 10 bin dolara düşebileceği öngörüsünde bulunmuştu. Ancak, Bitcoin boğaları şu ana kadar fiyatın oldukça önemli olan seviyenin altına düşmesini engellemeyi başardı.

Pazar günü, en büyük kripto para birimi haftalık kapanıştan hemen önce 19 bin 500 dolar seviyesine yükselerek boğalara bir umut ışığı verdi. Bununla birlikte, Bitcoin’in ısrarla menzile bağlı kalmaya devam ederek hareket ettiği görülüyor. Bu yüzden potansiyel bir yükseliş kırılımından bahsetmek için çok erken olabilir. Bu da yatırımcıların yükseliş konusunda dikkatle hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.