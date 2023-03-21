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  •   Bitcoin (BTC), Ralli Öncesi Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Analist, Olası Senaryolara İşaret Etti!

Bitcoin (BTC), Ralli Öncesi Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Analist, Olası Senaryolara İşaret Etti!

Bitcoin'deki güncel teknik görünümleri değerlendiren kripto para analisti, BTC adına olası senaryolara işaret etti.
16:15
21 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda meydana gelen güncel gelişmeler ve ABD’de giderek tırmanan bankacılık krizi, lider kripto para birimi Bitcoin’in ve kripto para piyasasının oldukça hareketli bir süreç geçirmesine neden oldu. Kripto para analisti Kevin Svenson, piyasadaki bu belirsizlik devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), yakaladığı bu yükseliş ivmesinin de etkisiyle haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre son haftalardaki yükselişin ardından 1,1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Kripto para analisti Kevin Svenson da piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC’deki son durumu değerlendirdi.

Kripto Para Piyasası Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Analist, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve kripto para yatırımcılarına bir uyarıda bulundu. Bitcoin’in son aylarda kaydettiği değer artışlarının ardından 30.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşmasının kripto para piyasasının da yönünü yeniden yukarı çevirmesine neden olduğunu dile getiren analist, uzun vadede bu yükseliş ivmesinin devam edebileceğini ve Bitcoin’in %100’ü aşan bir değer artışı ile sırasıyla 48.000 dolar ile 60.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşabileceğini dile getirdi. Ancak analiste göre yeni bir ralliden önce Bitcoin (BTC), daha yüksek bir dip fiyat seviyesi kaydedebilir. Analist, olası bir güçlü yükseliş ivmesinin başlamasından önce yeni bir dip fiyat seviyesi kaydedilebileceğini dile getirdi ve kripto para piyasasında yeni bir düşüş dalgası gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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