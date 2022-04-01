Bitcoin, her ne kadar son iki gündür düşüş yaşasa da uzmanların tahminleri ile tarihin tekerrür edeceği düşünülüyor ve Nisan ayı artışları öngörülüyor.

Bitcoin (BTC), son bir hafta içerisinde yükselişleriyle dikkat çekmişti. Bitcoin’in 47.000 dolar üzerinde konsolide olup 48.000 doların üzerine çıkmaya başlaması ile piyasa, tekrardan bir boğa koşusu göreceğini düşünüyordu. Ancak BTC, 45.000 dolar desteğinde seyrediyor ve fiyat düşüşleri yaşıyor.

BTC’nin Nisan İvmeleri

Analistler, geçmiş yıllarda da olduğu gibi BTC’nin bahar başlangıcı psikolojisine girip fiyatının artabileceğini öngörüyor. Son on yıllık verilere bakıldığında yedisinde Nisan ayı BTC için yükseliş ayı olarak görülüyor. Tarihte BTC, hep Nisan öncesi düşüşleri ve sonrasında yükselişleri ile göze çarpıyor.

Analistler, BTC’nin bu yükselişlerden önce 43.000 dolara kadar dahi düşebileceğini bildiriyor. Yatırımcılar, her ne kadar kripto piyasası bağımsız ve merkezi olmayan bir sisteme sahip olsa da geleneksel piyasalardan etkileniyor. Uzmanlar, bu düşüşleri çoğunlukla ABD’nin 2006’dan beri en büyük enflasyona sahip olmasına ve FED’in faiz artırımlarına bağlıyor. Ancak buna ek olarak uzmanlar, bu düşüşler sonrası ralli için Nisan ayının her yıl olduğu gibi ideal bir ay olduğunu da belirtiyor.

FxPro’nun kıdemli finansal analisti Alex Kuptsikevich, Nisan ayının sadece kriptolar için değil geleneksel piyasalar için de güçlü bir ay olduğunu söylüyor. Analist, düşüşler sonrası yatırımcıların dipten alımlarla organik girişler yarattığını ve bunun hemen hemen her yıl Nisan’da gerçekleştiğini vurguluyor.

BTC Neden Artar?

Bazı uzmanlar, BTC’nin önümüzdeki aylarda 53.000 dolarlık bir direnç seviyesini aşacağını öngörüyor. Bu kısa vadeli öngörünün yanı sıra VanEck, BTC’nin uzun vadede 4,8 milyon dolar gibi uçuk bir fiyata ulaşacağını belirtiyor. Uzmanlar, BTC’nin Mart ayındaki artışlarını Rusların ticarette BTC kullanması ile gerçekleştiğini ve uzun vadede gelecek olan artışların ise bankaların dijital paralara yönlenmesi ile olacağını belirtiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.