Nefesler tutuldu! Bitcoin, 20 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken yatırımcılar ve trader'lar bundan sonra ne olacağını öngörmeye çalışıyor.

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Kripto para piyasaları, en büyük kripto varlık olan Bitcoin’in (BTC) öncülüğünde 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin altında mücadelesini sürdürüyor. Bitcoin, 20 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken yatırımcılar ve trader’lar bundan sonra ne olacağı, fiyat için sırada ne olduğunu öngörmeye çalışıyor.

Nefesler Tutuldu, Kırılım Bekleniyor

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Rekt Capital, 4 Ekim’de kişisel Twitter hesabından haftalık grafikte Bitcoin‘in neredeyse bir yıldır varlığını koruyan düşen trend çizgisine ulaşmaya yaklaştığını belirtti. Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında 2021’in Kasım ayında başlayan ve o zamandan beri birkaç kez kırılmaya çalışılan fakat kırılamayan güçlü bir düşüş trendi çizgisinin varlığı direkt göze çarpıyor.

Rekt Capital, başka bir tweet’inde bu gibi durumlarda geçmişteki benzer fiyat hareketlerinden hareketle volatilitenin artabileceğini konusunda yatırımcıları uyardı. Analistin bu tweet’ine iliştirdiği grafikteki teknik model, olası bir kırılımla BTC fiyatının hızla 25 bin doları geçebileceğini ortaya koyuyor.

Yakından takip edilen bir diğer kripto para analisti Michaël van de Poppe de Bitcoin’in kritik seviyeler arasında konsolide olduğunu ve kısa vadede 20 bin 700 dolardaki direncin geçilmesi halinde fiyatın 22 bin 400 dolara doğru bir yükseliş gelebileceği tahmininde bulundu.

HODL, HODL, HODL!

Öte yandan Bitcoin, yatırımcıların bir değer deposu olarak görerek akın etmesiyle yılın başından 27 Eylül’e kadar olan dönemde 4.5 milyon yeni yatırımcıyla buluştu. Bunun da ötesinde, birçok altcoin’in yıl içinde yüzde 60’ı aşan oranlarda düşmesine rağmen Bitcoin yatırımcılarının yüzde 47’sinin hala karda. Bu da mevcut ayı trendine rağmen yatırımcıların her düşüşü birer alım fırsatı olarak görerek BTC aldıklarına ve sürekli olarak ortalama düşürdüklerine işaret ediyor.

Yatırımcıların en büyük kripto paraya olan güveni, kripto para borsalarındaki BTC çıkışlarını da önemli ölçüde arttırdı. Güncel verilere göre dolaşımdaki BTC arzının yüzde 9’undan çok daha azı kripto para borsalarında tutuluyor. Kripto para borsalarındaki BTC miktarı son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bu da yatırımcıların tam olarak bir tür yatırım stratejisi olan HODL (al ve tut) moduna girdiklerini gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,51 yükselişle 20 bin 112 dolardan işlem görüyor. BTC’nin piyasa değeri 385.7 milyar dolarda.