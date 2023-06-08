Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) Binance ve Coinbase olaylarının ardından toparlanmaya devam ederken uzmanlar bazı kripto para birimine yönelik beklentilerini paylaştı.

BTC Beklentileri!

BTC/USD paritesinin 26.500 dolar yakınında uzun vadeli önemli bir trend çizgisini çizdiğini gösterdi. Sektör haberlerini çevreleyen ani oynaklığın ardından parite, üç ayın en düşük seviyelerinden sıçradıktan sonra yatay işlemlere geri döndü.

Şimdi, 200 haftalık hareketli ortalama (WMA) kritik bir odak noktası oluşturdu. Ticaret grubu Decentrader, günün analizinin bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

Şu anda 200WMA’nın tam üzerinde oturuyoruz.

Decentrader, borsalarda artan bir uzun/kısa oranı ve ABD ticaret seansının satışla açılabileceği konusunda uyarıda bulunarak kısa zaman dilimlerine ilişkin korumacı bir görüşü seçti. Crypto Tony dahil olmak üzere popüler analistler, daha belirgin bir eğilim ortaya çıkana kadar kenarda kaldı. Ayrıca geçtiğimiz gün içerisinde Twitter takipçilerine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bu, şu anda Bitcoin’de izlediğim yapı ve orta menzildeyken bir pozisyonun dşında kalıyorum. Her şey net olmadığında, hayır girişlerini aceleye getirmenin anlamı yok. Daha önce iyi bir kısa devre yaşadık, şimdi bir sonraki giriş için hazırlanıyoruz.

Kritik Seviye!

Bununla birlikte paylaştığı grafikte, bir “destek bölgesinde” 26.000 doların hemen altında potansiyel bir aşağı yönlü hedef göstererek şunları vurguladı:

Bitcoin hakkında değişmeyen görüş. Konsolidasyon, düşen takoz. Bir çıkış bulana kadar pek de ilginç sayılmaz.

Diğerlerinin yanı sıra, Mart ayının başlarından itibaren olası bir yükseliş tekrarını gözlemleyen popüler yatırımcı King La Crypto’dan daha iyimser açıklamalar geldi. Popüler analist Mikybull Crypto, BTC için olumlu sonuç çıkaranlar arasındaydı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: