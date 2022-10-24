En büyük kripto para Bitcoin (BTC) grafiğindeki kritik modelde sona gelindi. Bitcoin fiyatı için sırada ne var, BTC ne yapabilir? Detaylar haberimizde.

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Bitcoin (BTC) fiyatı düşen bir üçgen formasyonu içinde hareket etmeye devam ediyor. Dahası, bu formasyon içinde hareket eden fiyatın alım satım yapılmayan bir bölge olarak kabul edildiği noktaya kadar daraldığı görülüyor. Bu nedenle, giriş fırsatı arayan yeni yatırımcıların ve trader’ların BTC’de devam eden belirsizliği ortadan kaldıracağı için bu üçgen formasyonun kırılımını beklemesi gerekiyor.

Bitcoin Grafiğindeki Teknik Model

Kripto para piyasası, Federal Reserv’in (Fed) faiz artırım programını çevreleyen makroekonomik gelişmeler nedeniyle son iki haftada yüksek volatilite gördü. Sonuç olarak, şu anda Bitcoin fiyatı ağırlıklı olarak yatay hareket ediyor ve günlük grafikteki kısa vadeli mum piyasa katılımcıları arasındaki belirsizliği yansıtıyor. Bununla birlikte, volailiteli sürecin ortasında BTC fiyatı düşen bir üçgen içinde hareket ediyor. Dolayısıyla, bu formasyona aktif olarak tepki veren Bitcoin yatırımcıları bize gelecekteki fiyat hareketine ilişkin bazı bilgiler sunabilir.

Teorik olarak bu düşüşün devam edeceğine işaret eden devam formasyonu, boyun çizgisi desteğinin kırılmasıyla devam eden satış baskısını hızlandırması gerekiyor. Dolayısıyla, üçgen formasyonun tepe seviyesine yaklaşan Bitcoin fiyatında yakında bu kırılım görülebilir. Fiyatın günlük grafikte 19 bin 400 dolar ve üzerinde mum kapanışı yapamaması ise düşüşe neden olabilir. Böyle bir durumda 18 bin 200 doların altında bir günlük mum kapanışı düşüş formasyonunu aktif edecek ve düşüşün güçlenerek devam etmesine neden olacak. Bu gelişme en büyük kripto paranın fiyatının yüzde 15 daha düşürerek 16 bin 500 dolar ila 16 bin dolar desteğine ulaştırabilir.

Bitcoin için Teknik Göstergeler

Bollinger bandı, giderek daralarak Bitcoin için durağan fiyat hareketine işaret ediyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise, alıcıların 18 bin 500 dolar desteğinde yoğunlaştığını gösteren fiyat konsolidasyonuna rağmen yükseliş sapmasını sürdürüyor. Bu sapma, alıcıların genel direnci kırmasına yardımcı olabilir ve düşüş tezinin geçersiz kalmasına neden olabilir. Öte yandan EMA’lar aşağı doğru eğilim göstererek herhangi bir potansiyel rallinin önünde birden fazla engelin olduğunu gösteriyor.

Her şeyi bir kenara bırakıp grafiğe bakıldığında BTC‘nin önündeki ilk engelin 19 bin 600 dolarda, bir sonraki engelin ise 20 bin 600 dolarda olduğu görülüyor. Fiyatı destekleyecek en yakın seviyeler ise 18 bin dolar ve 16 bin 500 dolarda.