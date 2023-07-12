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  •   Bitcoin (BTC) İçin Herkesi Alarma Geçiren Olayda Son Gelişmeler: ABD Gerçekten Adım Attı mı?

Bitcoin (BTC) İçin Herkesi Alarma Geçiren Olayda Son Gelişmeler: ABD Gerçekten Adım Attı mı?

Özet

  • Aktarılan son bilgilere göre ABD hükümeti harekete geçti.
  • ABD hükümetinin Silk Road ile ilişkili BTC'leri satmış olabileceği iddia ediliyor.
  • Silk Road ile ilişkili 9.800 BTC'nin 8.200 tanesi resmen yeni cüzdanlara transfer edildi.
  • Piyasaya etkisi: olumsuz
21:00
12 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve genel olarak bütün kripto para sektörü bugün tek bir habere odaklandı. Önde gelen on-chain analiz platformları tarafından iddia edilen bilgilere göre dünyanın bir zamanlar en büyük dark web platformlarından olan Silk Road’ın el konulan BTC’leri harekete geçti. Bu da aslında el koyma işlemini yapan ABD hükümetinin satış için bunları harekete geçirdiği iddiasını gündeme getirdi. 9.800 BTC‘nin harekete geçtiğinin aktarılması üzerine piyasada karmaşık sesler duyulmaya başlandı. Peki bu haberdeki son gelişmeler neler?

BTC Satışları Başladı mı?

Aktarılan son bilgilere göre Silk Road ile ilişkili 9.800 BTC’nin 8.200 tanesi resmen yeni cüzdanlara transfer edildi. Geri kalan ise “change wallet” olarak bilinen, işlem yapıldıktan sonra cüzdanda kalan fonların aktarıldığı bağlantılı cüzdanlara geçti. Bunların ise gerçekten hareket ettirilip ettirilmediğine yönelik tartışmalar sürüyor. Bunun sebebi ise söz konusu geri kalan fonların aslında yeni adreslerdeki farklı cüzdanlara da gönderilebilecek olması.

İlk işlemde 0.01 BTC’nin, 361yog ile başlayan cüzdana aktarıldığı görülüyor. Burada 506 BTC ise change address olarak tanımlanan yeni cüzdana otomatik olarak aktarılıyor. Bunun devamında ikinci işlemde ise 8.200 BTC, 361yog ile başlayan cüzdana aktarılıyor. Kalan 1.118 BTC ise yine bağlantılı change address cüzdanına aktarılıyor.

İki transferde de işlem ücreti fonksiyonu ile değiştirme yapılıyor ve bu aslında daha önceki bir işlemin yerini başka bir işlemle değiştirmek olarak biliniyor. Bunu yapmak için işlemin henüz onay almaması gerekiyor ve gerçekleşen tam olarak bu. Bu sayede BTC ağı kullanıcıları işlemlerini hızlandırabiliyor ve tıkanıklık anlarında çaresiz kalmıyorlar.

ABD Hükümetinde Ne Kadar BTC Var?

ABD hükümeti 2022 yılında toplam 50.000 BTC’ye el koydu ve bunların bir miktarının bile harekete geçmesi aslında genel bir panik yaratıyor. ABD hükümeti bu yılın mart ayında ise 9.861 BTC satmıştı ve geri kalan BTC’leri 4 farklı işlemle satmayı planladıkları aktarılıyordu. Bu da yeni yapılan transferin yeni bir satış olduğu iddiasını güçlendirdi. Şu an hükümetin elinde 41.490 BTC bulunuyor. Bu da 1 milyar doların üzerinde bir satış baskısı anlamına geliyor.

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