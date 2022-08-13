Bitcoin madencileri, operasyonel maliyetlerini karşılamak için her yükselişte kâr almaya devam ediyor. Peki Bitcoin madencileri şu sıralar ne yapıyor? Detaylar haberimizde.

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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), 25 bin dolara yaklaşarak güçlü bir fiyat rallisi kaydetmeyi başardı. BTC, yazım sırasında 472 milyar dolarlık piyasa değeri ile günlükte yüzde 2,79 yükselişle 24 bin 678 dolardan işlem görüyor. Öte yandan her yükseliş veya düşüşte fiyatı etkileyen kritik bir faktör olarak öne çıkan Bitcoin madencileri, operasyonel maliyetlerini karşılamak için her yükselişte kâr almaya devam ediyor. Peki Bitcoin madencileri şu sıralar ne yapıyor? Detaylar haberimizde.

Bitcoin Hash Ribbon

Zincir üstü (on-chain) veri platformu Glassnode’un verilerine göre, Bitcoin Hash Ribbon şeritleri, madencilik endüstrisindeki mevcut strese işaret ederek tersine dönmüş durumda. Ancak Glassnode, 30DMA’nın daha hızlı bir şekilde dengelenmeye başladığını ve madencilerin finansal koşullarında bir miktar iyileşme olduğunun altını çiziyor. Bu da Bitcoin madencilerinin eskiye nazaran satış yaparak kâr alma konusunda daha az yönelebileceklerini gösteriyor.

BTC fiyatı son iki hafta içinde 22 bin doların üzerine çıktıkça, Bitcoin madencilerinin BTC bakiyelerinde düşüş görüldü. Bunun nedeni madencilerin daha fazla likidite istemesinden kaynaklanıyor. Devam eden bu satış baskısı, muhtemelen BTC’nin fiyat rallisini daha da etkileyebilir. Glassnode bu durumu şu şekilde açıklıyor:

Son 2 hafta içinde madencilerin toplam BTC bakiyesi yaklaşık 4.7 bin BTC’ye düştü. Bu, madencilerin tamamının son fiyat rallisi sırasında bir miktar çıkış yaparak likidite sağladıkları, muhtemelen bilançoları ve hedge riskini desteklediklerini gösteriyor.

En Kötü Günler

Glassnode, ayrıca Bitcoin madenci stresinin, BTC fiyatının 20 bin doların altına düştüğü 2022’nin Haziran ayında zirveye ulaştığını da ekliyor. Ancak madencilerin borsalara transfer ettiği BTC miktarı son haftalarda düşmüş durumda. Bu, endüstride stresin devam ettiği dönemde en kötü günlerin geride kalmış olabileceğini akıllara getiriyor.

Bitcoin fiyatı 25 bin doları aştığında, kapılarını ralli için 30 bin dolara kadar açabilir. Ancak tutarlı öngörüleri ile tanınan Galaxy Digital CEO’su ve kripto para milyarderi Mike Novogratz, bunun yakın zamanda olmasını beklemediğini savunuyor. Öte yandan popüler kripto para trader’ı ve analisti Ali Martinez’in öngörüsü Novogratz’ın öngörüsünde farklı ve yükselişin devam edebileceği yönünde: