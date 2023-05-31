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  •   Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Özet

  • Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı.
  • Bitcoin (BTC), son 24 saatte %2,5'lik bir düşüş kaydederek 27.150 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.
12:30
31 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2,4’lük bir değer kaybı kaydederek 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,4’lük bir değer kaybı kaydederek 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı ve piyasadaki çoğu altcoin gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saatte %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 90 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle kripto para piyasası da yeniden düşüşe geçti ve gün içerisinde çift haneye yakın değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. IOTA (MIOTA), Pepe (PEPE), Kava (KAVA), Conflux (CFX) ve Sui (SUI) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin aksine gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Quant (QNT), The Graph (GRT), Render Token (RNDR), Maker (MKR) ve XRP ise kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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