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Bitcoin’de (BTC) Flaş Gelişme: 12 Ayın En Yüksek Seviyesi!

Bitcoin (BTC) fiyatının Haziran ayının ortasında bu yana toparlanma belirtileri göstermesiyle long pozisyonların sayısı son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
14:35
22 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatının Haziran ayının ortasında bu yana toparlanma belirtileri göstermesiyle long  (uzun) pozisyonların sayısı son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Long Pozisyonlardaki Artış

Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünerek en büyük kripto parada long pozisyon açmak için kullanılan BTC miktarı, sayının aniden 80 bin üzerine çıktığı Mayıs ayının sonuna kadar geçen aylarda yaklaşık 40 bin ila 50 bin BTC civarında geziniyordu. Bu sayı daha sonra ilk olarak 13 Haziran’da 100 bin BTC’yi geçti ve 17 Haziran’da 109 bin 416 BTC ile zirveye ulaşmasından bu yana Datamish’in sağladığı verilere göre şu anda 22 Ağustos itibariyle 103 bin 111 BTC seviyelerinde geziniyor.

Long pozisyonlar göstergesi özellikle Mayıs ayının ortasından bu yana önemli bir büyüme kaydetti. Şu anda son aylarda ulaştığı en yüksek seviyelerinin civarında geziniyor ve genel olarak long pozisyon faizi eğilimi 2 ayın en yüksek seviyesinde.

Bu değişimin önemi hakkında bir fikir edinmek için, 2021 yılının Haziran ve Temmuz ayları arasında gerçekleşen tüm zamanların en yüksek 54 bin 500 BTC’lik long sözleşmelerine bakarak bir değerlendirme yapılabilir. Bundan bir yıl önce, 2021’in Ağustos ayında bu sayı 40 bin BTC’den azdı. İlginç bir şekilde, Bitcoin’de long pozisyon alan trader’lar ve yatırımcılar fiyatın en düşük seviyeye gerilemesiyle Haziran ayında zirveye çıktı. Önümüzdeki aylarda, Bitcoin’de long pozisyon alan söz konusu yatırımcılar ve trader’lar kar alma fırsatı bulabilir. Bu da açık long pozisyonların sayısında önemli bir düşüşe neden olabilir.

Long’ların Tasfiyesi

Diğer kripto paralarla karşılaştırıldığında, çok sayıda long pozisyon trader’ların ve yatırımcıların Bitcoin fiyatının mevcut seviyesinden yükselmeye devam edeceğine ve piyasaların bu noktada en kötü günleri geride bırakmış olabileceğine olan inançlarını gösteriyor. Bu, aynı zamanda Bitcoin’in piyasalara liderlik etmeye devam ettiğinin bir göstergesi. Bu nedenle kripto para trader’ları ve yatırımcıları bir altcoin’de long pozisyon almak yerine en büyük kripto parada long pozisyon alarak beklemek istiyor olabilir.

Öte yandan 19 Ağustos Cuma günü, long pozisyonlar karşısında short pozisyonların avantaj yakalamasıyla Bitcoin’in 30 bin dolardan 22 bin 500 doların altına düştüğü Haziran ayından beri görülen ilk zincirleme tasfiyeler yaşandı.

Zincirleme tasfiyelerle 600 milyon dolar değerinde long pozisyon piyasadan silinip gitti. Bu yaşananı bir perspektife oturtmak için Three Arrows Capital‘in (3AC) tasfiye olmasına neden olan Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ele alınabilir. 19 Ağustos’ta yaşanan likidasyonlar Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşünün neden olduğu Haziran’daki likidasyonlarla hemen hemen aynı seviyede. Birçok yatırımcıya göre Bitcoin fiyatının yükselebilmesi için tüm long pozisyonların ortadan kalması yani tasfiye olması gerekiyor.

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