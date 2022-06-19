Gemini ve Binance borsasının kurucuları kripto paraların güncel durumunu ele aldı. Peki Bitcoin ve kripto paralar daha ne kadar düşebilir?

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Gemini kripto borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kripto para piyasalarındaki son yaşanan düşüşü değerlendirdi. Bitcoin kısa süre önce kritik 20.000 dolar desteğini kaybetti ve 17.600 dolara kadar düştü. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.685 dolardan alıcı buluyor. Kripto paralarla ilgili güncel beklentiler neler?

Bitcoin (BTC) Fiyatı Mantıksız

Gemini Crypto borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, 20 bin doların altındaki Bitcoin fiyatının mantıksız olduğunu söylüyor. Bay Winklevoss’a göre, Bitcoin’in 20 bin doların altında işlem görmesi, temellerinin, benimsenmesinin ve altyapısının eskisinden daha sağlam olduğu göz önüne alındığında mantıksız görünüyor. Bitcoin hakkındaki görüşlerini aşağıdaki tweet aracılığıyla paylaştı.

Benzer bir tweet’te Binance CEO’su CZ tarafından atıldı. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su kripto topluluğunun hem boğa hem de ayı piyasalarında temelleri aramasını tavsiye etti.

“Ders öğrenildi: Boğa piyasasında, temellere bakın. Ayrıca: Ayı piyasasında temellere bakın. Pekala: Temellere bakın”.

Kripto Paralar Ne Kadar Düşer?

Bitcoin ve kripto para analisti Timothy Peterson, BTC’nin 10 bin dolara kadar düşeceği bir senaryo öngördü. Peterson’a göre, Bitcoin’in kaderi, mevcut değerinden %50 daha fazla düşebilecek olan Nasdaq’ın kaderine bağlı. Sonuç olarak, Bitcoin önümüzdeki aylarda 10 bin dolara kadar düşebilir.

Bitcoin kritik 20.000 dolar desteğini geri almak için yazı hazırlandığı sırada mücadelesini devam ettiriyor. Hızla 20.000 doları aşan fiyat yeniden 19.200 dolara düştü. Ayrıca, grafikte Bitcoin hala aşırı satım bölgesinde ve 50 günlük (beyaz) hareketli ortalamadan önemli ölçüde saptı. Günlük MFI, RSI ve MACD, Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesini geri kazanma girişiminin arkasındaki aşırı satım durumunu da doğruluyor.

Bununla birlikte, yukarıda Peterson tarafından vurgulandığı gibi, geleneksel pazarlarla korelasyon nedeniyle Bitcoin bir süre izlenmelidir. Korelasyonun devam ettiği senaryoda hisse senetlerindeki yeni başlayan büyük düşüş dönemi kripto paraları daha fazla etkileyebilir. Altcoinler BTC ile uyumlu hareket ettiği için orta vadede kripto paraların genelinde daha fazla kayıp görmemiz olasıdır.

Pazartesi günü 16:30’da ABD borsalarının açılışı oldukça önemli olacak. Önümüzdeki ayın başında gelecek FOMC tutanakları da kripto paraların daha fazla düşmesi için bir zemin hazırlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.