X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin (BTC) Fiyatı Mantıksız! Kripto Paralar Ne Kadar Düşer?

Gemini ve Binance borsasının kurucuları kripto paraların güncel durumunu ele aldı. Peki Bitcoin ve kripto paralar daha ne kadar düşebilir?
15:55
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gemini kripto borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kripto para piyasalarındaki son yaşanan düşüşü değerlendirdi. Bitcoin kısa süre önce kritik 20.000 dolar desteğini kaybetti ve 17.600 dolara kadar düştü. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.685 dolardan alıcı buluyor. Kripto paralarla ilgili güncel beklentiler neler?

Bitcoin (BTC) Fiyatı Mantıksız

Gemini Crypto borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, 20 bin doların altındaki Bitcoin fiyatının mantıksız olduğunu söylüyor. Bay Winklevoss’a göre, Bitcoin’in 20 bin doların altında işlem görmesi, temellerinin, benimsenmesinin ve altyapısının eskisinden daha sağlam olduğu göz önüne alındığında mantıksız görünüyor. Bitcoin hakkındaki görüşlerini aşağıdaki tweet aracılığıyla paylaştı.

Benzer bir tweet’te Binance CEO’su CZ tarafından atıldı. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su kripto topluluğunun hem boğa hem de ayı piyasalarında temelleri aramasını tavsiye etti.

“Ders öğrenildi: Boğa piyasasında, temellere bakın. Ayrıca: Ayı piyasasında temellere bakın. Pekala: Temellere bakın”.

Kripto Paralar Ne Kadar Düşer?

Bitcoin ve kripto para analisti Timothy Peterson, BTC’nin 10 bin dolara kadar düşeceği bir senaryo öngördü. Peterson’a göre, Bitcoin’in kaderi, mevcut değerinden %50 daha fazla düşebilecek olan Nasdaq’ın kaderine bağlı. Sonuç olarak, Bitcoin önümüzdeki aylarda 10 bin dolara kadar düşebilir.

Bitcoin kritik 20.000 dolar desteğini geri almak için yazı hazırlandığı sırada mücadelesini devam ettiriyor. Hızla 20.000 doları aşan fiyat yeniden 19.200 dolara düştü. Ayrıca, grafikte Bitcoin hala aşırı satım bölgesinde ve 50 günlük (beyaz) hareketli ortalamadan önemli ölçüde saptı. Günlük MFI, RSI ve MACD, Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesini geri kazanma girişiminin arkasındaki aşırı satım durumunu da doğruluyor.

Bununla birlikte, yukarıda Peterson tarafından vurgulandığı gibi, geleneksel pazarlarla korelasyon nedeniyle Bitcoin bir süre izlenmelidir. Korelasyonun devam ettiği senaryoda hisse senetlerindeki yeni başlayan büyük düşüş dönemi kripto paraları daha fazla etkileyebilir. Altcoinler BTC ile uyumlu hareket ettiği için orta vadede kripto paraların genelinde daha fazla kayıp görmemiz olasıdır.

Pazartesi günü 16:30’da ABD borsalarının açılışı oldukça önemli olacak. Önümüzdeki ayın başında gelecek FOMC tutanakları da kripto paraların daha fazla düşmesi için bir zemin hazırlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bugün Yapılan FED Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bugün Yapılan FED Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Binance Faktörü! Kripto Paralar Neden Yükseldi?
Binance Faktörü! Kripto Paralar Neden Yükseldi?
ABD’li Eski Bakandan Korkutan Kripto Para Uyarısı: 1929, 2008, 2022!
ABD’li Eski Bakandan Korkutan Kripto Para Uyarısı: 1929, 2008, 2022!
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
Babadan Kızına Mektup: “Bitcoin Hakkında Yanılmışım!”
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022