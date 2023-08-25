Kripto para piyasası, FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 26.000 dolar seviyelerinin altına geriledi ve 25.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Piyasa, FED Başkanının Açıklamaları Sonrası Düşüşte

FED Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini veren açıklamalarda bulundu. Enflasyonun hala çok yüksek seviyelerde olduğunu dile getiren FED Başkanı, enflasyon hedeflerinin %2 olduğunu ve bu hedefin değişmeyeceğini durguladı. Powell, enflasyonu %2 hedefine geriletmek adına parasal sıkılaştırma politikalarına devam edilebileceğini ifade ederek ek faiz artırımlarının gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra hızla düşüşe geçti ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 25.800 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de BTC‘deki düşüşün etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), 1650 dolar seviyelerinin altına gerilerken kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Kripto para piyasasında son haftalardaki dalgalı fiyat hareketleri ve mevcut yön belirsizliği devam ederken birçok kripto para analisti, kripto para piyasasındaki son durumu ve BTC adına güncel teknik görünümü değerlendirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yükseliş beklentisinin devam ettiğini ve BTC’nin 30.000 dolar seviyelerine geri dönmesinin an meselesi olduğunu öne süren kripto para analisti Michael Van de Poppe, lider kripto para biriminin yakın vadede 24.000 dolar ila 25.000 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi durumunda yeni bir fırsat sunabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan kripto analiz platformu Santiment de borsalardaki düşen BTC arzına dikkat çekti. Kripto para borsalarındaki BTC arzının 17 Aralık 2017’den bu yana görülen en düşük seviyelere gerilediği belirten Santiment, güncel verileri paylaştı. Santiment’in verilerine göre şu anda dolaşımdaki BTC arzının yalnızca %5,8’i kripto para borsalarında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.