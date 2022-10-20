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Bitcoin’de (BTC) Beklenen Yükseliş Ne Zaman Başlayacak? Teknik Veriler Bu Tarihe İşaret Ediyor!

Yatırımcılar "Bitcoin ne zaman yükselecek, BTC yükselecek mi" gibi soruların yanıtlarını merak ederken, piyasa uzmanları ve analistler bunun gibi soruların yanıtlarını arıyor.
13:50
20 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının büyük bir kısmı haftalardır dramatik değişiklikler olmadan işlem görürken, kripto para trader’ları ve analistleri en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yukarı yönde herhangi bir hareket yapıp yapmayacağı ve yapacak olursa da bunu ne zaman olabileceğini anlamaya çalışıyor.

Bitcoin’de Beklenen Yükseliş Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para analisti Kevin Svenson’un 20 Ekim’de attığı bir tweet’e göre, güncel Bitcoin grafiği dikkate alındığında ve tarihsel ayı piyasası eğilimleri gözlemlendiğinde, en büyük kripto paranın 2023’ün Nisan ayından sonra yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Svenson’ın bu tezi fiyat grafiği kullanılarak 2013, 2017 ve 2021 yılları için Bitcoin döngüsünün zirvelerini ve ardından gelen yükseliş pivotlarını belirledi ve ayı piyasalarının yukarı doğru bir dönüş yapmadan önce ne kadar sürdüğüne dayanıyor.

Analiste göre, 2013 döngüsünün zirvesinden sonraki yükseliş pivotu 81 hafta sonra başlarken, bir sonraki yükseliş pivotu 68 haftalık düşüşten sonra başladı. Bu durum, Svenson’un bir sonraki boğa piyasasının 2021’in Kasım’ında kaydedilen zirveden ortalama 75 hafta sonra başlaması gerektiği varsayımına bulunmaya itmiş durumda.

BTC Fiyatı için Diğer Öngörüler ve Tahminler

Kripto para piyasasında uzun zamandır devam eden konsolidasyon, Bitcoin’in zincir üstü faaliyetinin son derece düşük seviyede olması ve hem boğaların hem de ayıların düşük ilgisi, en büyük kripto para BTC’nin hareket edeceği yöne ilişkin çok sayıda analizin ve tahminin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bir dizi teknik analiz (TA) göstergesine göre Bitcoin, 2018’deki ayı piyasası çöküşü sırasında sergilediği fiyat hareketini çarpıcı bir şekilde hatırlatan alçalan üçgen formasyonu nedeniyle yakın gelecekte daha fazla acıya neden olabilir. Öte yandan, kripto para analisti Michaël van de Poppe’nin analizi en büyük kripto paranın yakında yukarı yönde önemli bir hamle yapabileceğini gösteriyor. Poppe, BTC‘nin önümüzdeki haftalarda önemli bir kırılımla çok büyük bir hamle yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Bloomberg’in emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in ham petrol gibi ürünlere kıyasla öne çıktığını ve durdurulamaz olgunlaşma dönemine girdiğini öne sürerek BTC’nin geleceğinin parlak olduğuna dikkat çekti.

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