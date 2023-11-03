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Bitcoin Bile Bunu Başaramıyor! Yeni Bir Ülke Daha Listeye Eklendi! Ripple Tüm Dünyayı Kontrolü Altına Mı Alacak?

Özet

  • Gürcistan NBG, Dijital Lari için Ripple'i CBDC platformu ortağı olarak seçti.
  • Ripple, teknolojik yeterlilik ve proje bağlılığı ile diğer firmaları geride bıraktı.
  • Ripple, CBDC inovasyonuna katkılarından dolayı Currency Research'ten ödülü aldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:15
3 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Gürcistan Ulusal Bankası (NBG) teknolojiye ve yeniliklere uyum sağlamak konusunda geri durmadı. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) projesi Digital Lari konusunda ilerleme sağlayabilmek adına ödeme platformu Ripple Labs Inc’in tercih edildiği açıklandı.

NBG Ripple’ı Seçti

Ripple konu hakkında bir açıklama yaptı ve tercih doğrultusunda ilk olarak Ripple CBDC Platformunun kullanımıyla Dijital Lari pilot programının yürütülmesini ve sunulması sağlanacak. Yeni CBDC platformu, kamu sektörü, işletmeler ve bireysel kullanıcıları için Dijital Lari’nin potansiyel kullanım alanlarını tespit etmek amacıyla kullanılacak.

Bu süreçte Ripple, NBG tarafından tercih edilmeden önce kurum tarafından titiz bir inceleme sürecine tabi tutuldu. Gürcistan Bankası Eylül ayında bir açıklama yaparak, Sınırlı erişime sahip Pilot programı sundu ve CBDC projesiyle ilerleme planlarını açıkladı. Bu doğrultuda, gerçekleşecek olan bu girişim için teknoloji ortağı seçilmesi kararlaştırıldı.

Başta, teknolojik yeterliliğe, olgun bir şirket yapısına, beklentileri karşılayabilecek kapasiteye ve buna benzer yetkinliklere sahip olduğu düşünülen dokuz şirket inceleme altına alındı ve Ripple bunlardan biri oldu.

Gelecek planlarına bağlı olarak Ripple, Dijital Lari projesi için seçilen rakipleri arasından sıyrılarak uygulama için kabul edilen kurum oldu. NBG tarafından Ripple hakkında yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Ripple, komitenin projenin amacının derinlemesine anlaşılması, kullanım durumları ve projenin başarısına tam bağlılık gibi bazı faktörlere dikkat etmesinin ardından seçildi.

Ripple’ın Benimsenmesi Artıyor

Önde gelen ve geleceğin bankacılık sistemi olması düşünülen Ripple, finansal inovasyon açısından gelişimi sürecind gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Birkaç ay önce Currency Research, Dijital Para Biriminde İlerleme ve En İyi Sürdürülebilirlik Girişimindeki rolü nedeniyle Ripple’a bir ödül verdi. Yapılan açıklamaya göre, bu ödül firmaya CBDC inovasyonuna yaptığı katkılar sebebiyle verildi.

Kolombiya Merkez Bankası Banco de la República da bu konuda bir adım atmıştı. Ripple CBDC Platformunu kullanarak Dijital Peso pilot uygulamasını devreye almak adına Ripple ile işbirliği yapmıştı.

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