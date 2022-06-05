Güncel verilere göre uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları teslim olmaya başladılar ve şu anda zararına satış yapıyorlar. Uzmanlara göre bu, BTC'de dibe yaklaşıldığının bir işareti olabilir.

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Haftalık kapanışa doğru ilerleyen Bitcoin‘de tüm gözler fiyata çevrilmiş durumda. En büyük kripto para birimi BTC’de son dokuz haftalık mum negatifti ve en büyük kripto para biriminin bu hafta bu eğilimi sonlandırıp sonlandırmayacağı büyük merak konusu.

Kripto para analitik şirketi CryptoQuant’tan bir analiste göre, mevcut ayı piyasasında uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının kapitülasyonu yani teslimiyeti başladı ve bu bir iyimserlik işareti olabilir.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Teslimiyeti

Yatırım veya ticarette kapitülasyon ya da başka bir deyişle teslimiyet, tıpkı geleneksel anlamında olduğu gibi birinin hedeflerine ulaşacağına dair umudunu kaybettiği ve sonunda onu bırakmaya hazır olduğu anlamına gelmektedir. Mevcut bağlamda, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının teslim olmaya başlamış olmaları, BTC‘yi uzun süre elinde tutan kişi veya kuruluşların zararda bile olsalar satış yaparak piyasadan uzaklaştığı anlamına geliyor.

Bu durum Bitcoin için son derece önemli çünkü yatırımcılara büyük zararlar verildiğinde piyasalar genelde dip yapma eğilimindedir. Piyasalar, genellikle piyasa katılımcılarının büyük kayıplar verdiği ve teslimiyet olarak bilinen olay yaşandığında dip yaparlar. Ayı piyasalarında, uzun vadeli yatırımcıların teslimiyeti genellikle çok yıllı bir dibi işaret etmektedir. Bunun tek seferlik bir olay olmayabileceğini ve uzun vadeli yatırımcıların kesin olarak teslim olmalarının haftalar veya aylar alabileceğini önemle belirtmek de gerekiyor.

Örneğin, 2014-2015 ve 2018’de uzun vadeli BTC yatırımcıların teslim olması aylarca sürerken, 2020’de COVID’in tetiklediği çöküş sırasında aşağıdaki grafikten de görüleceği gibi yalnızca birkaç gün sürdü.

Teslimiyet Bitcoin Fiyatı İçin İyiye İşaret mi?

Uzun vadeli yatırımcıların telsim olmaya başlamış olmalarının Bitcoin fiyatı için iyi bir işaret olup olmadığı bakış açısına göre değişmektedir. Teslimiyet aşamasının başlamış olması, gelecekte daha fazla satış olabileceği anlamına gelse de, aynı zamanda piyasanın dip yapmaya yaklaştığı anlamına da gelmektedir.

Yukarıdaki grafiği dikkate alarak konuyla ilgili açıklama yapan CryptoQuant analisti şunları söyledi:

Uzun vadeli yatırımcıların SOPR’si, bu (LTH) kohortu tarafından gerçekleştirilen kâr/zarar miktarını ölçen bir ölçüdür. Geçmişteki ayı piyasalarında, bu yatırımcılar piyasadan zararla çıktıkları ve değerlenmemiş kripto paralarını yeni yatırımcılara veya büyük parçalar halinde düşük değerli varlığı satın almaktan ve gelecekteki boğa piyasasında olağanüstü getiriler için tutmaktan mutlu olan akıllı paraya sattıkları için uzun vadeli yatırımcılarının teslimiyeti gerçekleştiği açık.

Analist, ayrıca uzun vadeli yatırımcıların zararına satış yaptığı sonucuna vararak akıllı paranın birikim aşamasına girdiğini ve bu dönemin piyasaya uzun vadeli yatırım yapmak için harika bir fırsat sunabileceğini belirtti.