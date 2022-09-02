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Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!

Bitcoin balinalarının hareketleri incelendiğinde 30 Ağustos tarihinden bu yana sürekli olarak işlemler gerçekleştirdikleri dikkat çekiyor.
21:00
2 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) bu hafta 20.000 doların altındaki seviyeleri tekrar test etmesi birçok yatırımcı için sürpriz oldu çünkü piyasa görünümü yükselişten yanaydı. Öte yandan, düşüş desteği de doğrulandı ve 19.000 ila 20.000 dolar aralığında güçlü bir talep olduğunu gösterdi.

Aynı destek bölgesi, uzun vadeli alçalan direnç çizgisi ile yaklaşan bir sıkışma bölgesinin altında kendisine yer buldu. Grafikler, Bitcoin’in bir üçgen formasyonunun olduğunu ve mevcut yapının bir düşüş üçgeni olduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcı Ne Beklemeli

Bitcoin düşüş üçgeni formasyonuna göre hareket ederse, yatırımcılar 20.000 dolar altı fiyat seviyelerinin bir kez daha test edilmesini bekleyebilir. Ancak, sonuç mutlaka bu olmak zorunda değil. Bitcoin’in bu haftaki düşüşü S&P500 ile olan korelasyonunu da yansıtıyor.

Bitcoin’in S&P500 ile korelasyonu önemli çünkü bu durum, Bitcoin’in ekonomi politikasına ilişkin davranışını tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Bunun mükemmel bir örneği, bu haftaki düşüş performansına bakıldığında da görülüyor.

Düşüş, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın artan faiz oranları hakkındaki açıklamalarından sonra gerçekleşti. Powell, enflasyonu yukarı çekmek için niceliksel sıkılaştırmanın artırılması gerektiğinin altını çizdi ve S&P500 bir miktar aşağı yönlü tepki verdi.

Eylül ayının başından bu yana Bitcoin’in hafif yükselişi S&P500’ün hafif yükselişini takip ediyor. Powell’ın açıklamaları piyasa duyarlılığını da değiştirmiş olabilir ve yatırımcıların artık daha fazla acı beklemeye başladığı da söylenilebilir.

Balinalar Ne Durumda

1,000’den fazla BTC’ye sahip Bitcoin adresleri 30 Ağustos’tan bu yana önemli ölçüde düştü. Bu durum, yatırımcılar daha fazla olumsuzluk beklediği için değişen piyasa duyarlılığının bir teyidi niteliğinde.

Bitcoin’in açık faiz metriği de bakiyeler azaldıkça açık faizde bir değişim kaydetti. Bu da kısa pozisyonlarda potansiyel bir artış olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in arz dağılımına bakıldığında, karışık sonuçlar ortaya çıkıyor.

Elinde 10.000’den fazla BTC tutan adreslerin 27 Ağustos’tan bu yana birikim yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, 1.000 ila 10.000 BTC arasında tutan adresler satış yapıyor. Bahsettiğimiz bu kategori, şu anda Bitcoin arzının aslan payını ve dolayısıyla Ağustos ayının son günlerindeki düşüş eğilimini kontrol ediyor.

Piyasadaki gözlemler, yatırımcıların şu anda Eylül ayının görünümü konusunda kafalarının karışık olduğunu doğruluyor. Başka bir deyişle, özellikle Powell’ın son açıklamalarından sonra potansiyel Bitcoin hareketi hala belirsizliğini koruyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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