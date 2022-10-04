Kripto para piyasaları analiz platformu Kaiko Data, Bitcoin'in altınla olan korelasyonunun son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

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Trader’lar ve yatırımcılar uzun zamandır Bitcoin (BTC) gibi büyük kripto paraların altın veya hisse senetleri gibi varlık sınıflarıyla olan korelasyonunu yakından takip ediyor. Kripto para piyasaları analiz platformu Kaiko Data, 3 Ekim’de yayımladığı veri özetinde, Bitcoin’in altınla olan korelasyonunu güçlendiğini ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Bitcoin’in Altınla Olan Korelasyonu Güçleniyor

Kaiko Data’nın yayımladığı raporda, hem en büyük kripto paranın hem de değerli metalin bu yıl önemli kayıplar verdiği belirtilirken, “Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmadan büyük ölçüde yararlandıktan sonra altın tüm kazanımlarını kaybetti ve şu anda yılın başından bu yana değerinin yüzde 10’unu kaybetti. Bitcoin ise ülkelerin merkez bankalarının sıkılaşmaya gitmesiyle yönünü aşağı çevirerek çift haneli kayıplar verdi. Bunun da ötesinde, çekirdek enflasyonun ısrarla yüksek kalmasına rağmen, güvenilir liman varlığı altın yani ekonomik gerileme dönemlerinde değer kazanması beklenen bir varlık olarak hareket edemedi.” notu düşüldü.

Bitcoin’in altınla olan korelasyonu yılın büyük bölümünde düşük olmasına rağmen, Kaiko Data, ABD dolarının güçlenmesinin artık her ikisini de olumsuz etkilediğini ve sonuç olarak iki varlık arasındaki korelasyonun güçlenmesine neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Bitcoin’in altınla korelasyonu geçen yıl boyunca negatif 0,2 ile pozitif 0,2 arasında hareket ediyordu. Ancak ABD dolarının güçlenmeye başlamasıyla hem kripto para hem de altın olumsuz etkileniyor. Bu durum iki varlık arasındaki korelasyonu değiştirdi.

Bitcoin’in altınla olan korelasyonunun güçlenmesi BTC ve altın fiyatının birlikte hareket edeceği anlamına geliyor. Yani altın düşerken Bitcoin düşecek, altın yükselirken Bitcoin yükselecek veya tam tersi denilebilir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Kripto para piyasalarının değeri 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde artışla 955 milyar doları görürken, Bitcoin’in fiyatı da 20 bin dolara dayandı. BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,71 yükselişle 19 bin 952 dolardan işlem görüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, Bitcoin’in toplam piyasa değeri 382.5 milyar dolarda.

Piyasa uzmanları ve analistler, kripto para borsalarındaki BTC arzının son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından fiyatın 20 bin 100 dolar ila 20 bin 340 dolar arasındaki direnç bölgesini geçmesi koşuluyla yükselişin hız kazanarak devam etmesini öngörüyor. Geçmiş veriler ışığında Bitcoin ve altcoin‘lerin genel olarak her Ekim ayında olumlu performans göstermiş olmasından hareketle 2020’nin Ekim ayının olumlu geçmesi bekleniyor.